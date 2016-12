Räuber fliehen ohne Ware

Symbolbild. © ZB

Görlitz. Am Dienstagmorgen, gegen 9.37 Uhr, beobachtete in Görlitz ein Zeuge, wie ein Unbekannter mit einem beladenen Einkaufskorb einen Einkaufsmarkt an der Straße Am Birkenwäldchen verließ. Seine Ware hatte er offenbar nicht bezahlt.

Der 40-Jährige Beobachter meldete dies einer Angestellten des Marktes. Anschließend gingen beide zum Parkplatz, um den Unbekannten anzusprechen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige. Der 40-Jährige nahm die Verfolgung auf, ein Passant eilte ihm zu Hilfe. Beide Zeugen wurden daraufhin von dem Flüchtenden und einem Komplizen mit Pfefferspray besprüht und tätlich angegriffen, berichtete eine Polizeisprecherin.

Das diebische Duo konnte anschließend ohne die Ware mit einem Fahrzeug flüchten. Die beiden Zeugen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite