Räuber-Duo läuft Polizei in die Arme In Heidenau werden zwei 19-Jährige festgenommen, nachdem sie einen fatalen Fehler gemacht hatten.

© picture alliance / dpa

Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend in Heidenau Opfer eines Raubes geworden. Er war gegen 23 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er von zwei jungen Männern angesprochen wurde. Die beiden forderten Geld, einer fing laut Polizei sofort an, auf den 27-Jährigen einzuschlagen. Aus Angst vor weiteren Schlägen gab der Geschädigte ihnen 30 Euro Bargeld. Die beiden Täter liefen in Richtung Elbe davon.

Noch währen die herbeigerufene Polizei den Raub aufnahm, kamen die beiden mutmaßlichen Täter wieder am Tatort vorbei – ein 19-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Kasache. Der Geschädigte erkannte sie sofort wieder. Sie wurden festgenommen und müssen sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten. Bis zu einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft über den weiteren Verfahrensweg bleiben sie vorerst in Polizeigewahrsam. (SZ)

