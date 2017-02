Räuber beißt Opfer in die Hand

Zwei Räuber gestellt Tatzeit: 18.02.2017, 04.05 Uhr

Ort: Dresden-Pieschen, Rehefelder Straße Eine 25-Jährige wurde am früehen Samstagmorgen von zwei Männern angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als sie in hilfsbereiter Absicht ihr iPhone zur Hand nahm, entriss ihr einer der Täter ohne Gewaltanwendung das Telefon und flüchtete mit seinem Begleiter. Die beiden Männer konnten durch Polizisten in Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Telefon hatten sie noch bei sich. Zudem hatte einer der Täter Pfefferspray dabei. Nach ihrer Vernehmung, so die Polizei, wurden die beiden 19-jährigen Libyer auf Festlegung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Raub in der Neustadt Tatzeit: 18.02.2017, 02.35 Uhr

Ort: Dresden-Neustadt, Schlesischer Platz In der Nacht zum Samstag wurde ein 33-Jähriger auf dem Turnerweg überfallen. Der Geschädigte telefonierte gerade, als ihm ein unbekannter Täter das Telefon entriss. Als der Bestohlene dem Räuber im Tausch für das Handy 50 Euro anbot, schnitt ihm der Unbekannte mit einer abgebrochenen Flasche in die Hand und nahm auch das Geld an sich. Anschließend flüchtete er. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er ging zur Bundespolizei auf den Bahnhof Dresden-Neustadt und teilte den Vorfall dort mit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Täter ist nach Angaben der Polizei „südländischen Aussehens“.

Betrunkene Frau beraubt Tatzeit: 18.02.2017, 03.20 Uhr

Ort: Dresden-Neustadt, Theresienstraße/Albertplatz Eine stark alkoholisierte 24-Jährige wurde auf der Theresienstraße von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Aus Angst übergab sie 15 Euro. Der Täter nahm das Geld und flüchtete. Auch brachte eine sofort eingeleitete Fahndung kein Ergebnis. Der Täter wurde als männlich, circa 25 Jahre alt und südländisch aussehend beschrieben.

Einbruch in Einfamilienhaus Tatzeit: 17.02.2017, 08.45 Uhr bis 18.02.2017, 13.00 Uhr

Ereignisort: Dresden-Lausa, Königsbrücker Landstraße Unbekannte gelangten auf bisher nicht bekannte Art und Weise in ein Einfamilienhaus an der Königsbrücker Landstraße. Im Schlafzimmer stahlen sie eine Kassette mit rund 1050 Euro Bargeld. Zudem entwendeten sie diversen Schmuck im Gesamtwert von rund 8600 Euro. Sachschaden entstand nicht.

Einbrecher gestellt in Gruna gestellt Tatzeit: 17.02.2017, 04.22 Uhr

Ort: Dresden-Gruna, Zwinglistraße Eine Zeugin bemerkte zwei Personen beim Einbruchsversuch in einen Outdoor-Laden an der Zwinglistraße und verständigte sofort die Polizei. Ein Täter konnte festgestellt und festgenommen werden. Nach Klärung der Identität des 24-jährigen Mannes wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

Diebstahl von Baustelle Tatzeit: 16.02.2017, 16.15 Uhr bis 17.02.2017, 07.00 Uhr

Ort: Dresden-Dobritz, Bodenbacher Straße Unbekannte haben von der Baustelle eines Rohbaugebäudes an der Bodenbacher Straße eine Werkzeugkiste aufgebrochen und daraus Werkzeuge im Gesamtwert von 7450 Euro gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Einbruch bei der TU Tatzeit: 16.02.2017, 21.00 Uhr bis 17.02.2017, 09.50 Uhr

Ort: Dresden-Räcknitz, Haeckelstraße Durch ein Fenster gelangten Diebe in die Büros des Fachschaftsrates Physik der TU Dresden. Sie entwendeten eine Musikanlage, einen Mac Desktop-PC und 20 Euro Bargeld. Der Stehlgutschaden wurde mit insgesamt rund 1000 Euro beziffert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 500.

Zwei Diebe gestellt Tatzeit: 17.02.2017, 12.45 Uhr

Ort: Dresden-Naußlitz, Kesselsdorfer Straße Nach einem Ladendiebstah bei Kaufland wurden zwei Albaner (31 und 32 Jahre alt) gestellt. Bei der Durchsuchung der Männer wurde bei ihnen Diebesgut (Tablet, Schmuck) festgestellt, das aus Einbrüchen in Einfamilienhäusern beziehungsweise Wohnungen stammt. Auch in der Wohnunterkunft der Albaner wurde weiteres Diebesgut aus Einbruchsdelikten gefunden. Beide wurde dem Haftrichter vorgeführt und in eine JVA gebracht.

Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt Tatzeit: 17.02.2017, 17.40 Uhr bis 18.45 Uhr

Ort: Dresden-Leutewitz, Ockerwitzer Straße Beim Öffnen des Fensters eines Einfamilienhaueses lösten Einbrecher Alarm aus und drangen deswegen wohl nicht in das Haus ein. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. In Tatortnähe wurde ein 24-jähriger Albaner festgestellt, auf den eine Personenbeschreibung des Zeugen passte. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in eine JVA gebracht.

Einbruch am Leutewitzer Park Tatzeit: 17.02.2017, 17.40 Uhr bis 18.45 Uhr

Ort: Dresden-Leutewitz, Am Leutewitzer Park In einem Einfamilienhaus am Leutewitzer Park durchsuchten Einbrecher in allen Räumen Schränke und Behältnisse. Derzeit liegen noch keine genauen Angaben zum möglichen Schaden vor. Laut Polizei besteht der begründete Verdacht, dass die zuvor benannten Albaner auch diese Tat begangen haben. Dazu liefen kriminalpolizeiliche Ermittlungen, hieß es.