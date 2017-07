Rätselraten um verschwundene Parkbänke Ein Leser wundert sich, wo die Sitzgelegenheiten geblieben sind. Er ist damit nicht allein.

Diese Bank steht noch, zwei andere allerdings sind seit vergangener Woche wie vom Erdboden verschluckt. © Sebastian Schultz

Aufmerksamen Spaziergängern mag es schon aufgefallen sein: Im Riesaer Stadtpark fehlen seit Neuestem zwei Sitzgelegenheiten. Da, wo sich Besucher beim Schlendern durchs Grün niederlassen konnten, klaffen nun Lücken. Ein SZ-Leser ärgert sich darüber, dass „ein Teil dieser Bänke einfach abgebaut wurde“, wie er in einem Brief an die SZ schreibt. „Damit fehlt an dieser Stelle die Möglichkeit, auf einer Bank sitzend zu verweilen und die wunderbare Stimmung an den Elbwiesen zu genießen.“ Der Leser, der seinen Namen nicht nennen möchte, fordert die Stadt auf, den Sachverhalt schnell zu klären.

„Es fehlen am Leinpfad tatsächlich die dritte und die siebente Bank von der Jahna-brücke aus Richtung Kleingärten“, bestätigt Stadtsprecher Uwe Päsler gegenüber der SZ. Im Rathaus wird derzeit ebenfalls über den Verbleib der beiden Bänke gerätselt. „Es ist weder in der Verwaltung noch in der AGV was von Reparaturen und entsprechenden Aufträgen bekannt“, so Päsler. Bleibt noch der Schluss, dass jemand die fest im Boden verankerten Bänke losgeschraubt und mitgenommen hat. Möglicherweise stünden die beiden Exemplare nun bei jemandem im Garten, vermutet der Stadtsprecher. Die Stadt jedenfalls hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet – und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die hatten in einem ähnlichen Fall erst kürzlich für Aufklärung gesorgt: In Stauchitz war ein historischer Grenzstein von einem Anwohner mitgenommen worden. Nachdem die Gemeinde die Geschichte in den Medien publik gemacht hatte, fiel einem Nachbarn der Stein im Vorgarten auf. Er wies den Mann auf die Bedeutung des Brockens hin – und der Stauchitzer wiederum schaffte den Stein reumütig an die alte Stelle zurück.

