Rätselraten um Petition Sylvana Wendt kämpft für das Bürgerbüro in Klotzsche. Über ihr Anliegen wurde verhandelt, bevor sie die Unterschriftenlisten abgegeben hatte.

Im Rathaus Klotzsche ist das Bürgerbüro seit Ende 2015 geschlossen. Bürger setzen sich für eine Wiedereröffnung ein. © Sven Ellger

Mitunter passieren Dinge, die mit gesundem Menschenverstand nur schwer zu erklären sind. Sylvana Wendt, Initiatorin einer Unterschriftensammlung zum Bürgerbüro in Klotzsche, passierte jetzt so etwas. Vor ihr auf dem Schreibtisch lag der Stapel Papier mit gut 1000 Unterschriften. Alles Originale, keine Kopien. Dennoch stand ihre Unterschriftensammlung auf der Tagesordnung des Petitionsausschusses der Stadt Dresden. „Das konnte doch nicht sein. Ich hatte ja die Petition noch gar nicht eingereicht. Die Zettel lagen ja noch vor mir“. Erst in der nächsten Woche wollte die Langebrückerin sie bei der Stadt abgeben. Was war passiert? Gab es noch eine andere Sammlung, von der sie nichts wussten? Lag ein Missverständnis vor? Die naheliegendste Erklärung: „Wir hatten ja nicht den genauen Überblick, in welchen Geschäften oder Praxen die Listen ausgelegen haben. Vermutlich hat ein Ladeninhaber seine Zettel nicht bei uns abgegeben, sondern an den Petitionsausschuss geschickt. Das war nicht geplant.“ Aber nichts zu machen, der Punkt Bürgerbüro Klotzsche war von der Tagesordnung des Petitionsausschusses nicht mehr runterzu bekommen. Blieb die Frage, wie konnte er dahin kommen? Die Stadtverwaltung bringt Licht ins Dunkel. „Der Petition von Sylvana Wendt lagen Listen mit 42 Unterschriften bei“, sagt Kai Schulz, Pressesprecher des Rathauses. „Das ist ja nur ein Bruchteil der tatsächlichen Sammlung. Es muss wirklich so gewesen sein, dass jemand die Listen direkt an die Stadtverwaltung geschickt hat“, sagt die Initiatorin.

Entscheidung liegt beim Ausschuss

Doch damit nicht genug. „Es wurden noch zwei weitere Unterschriftenlisten mit 27 Unterschriften direkt an den Oberbürgermeister geschickt“, teilt Kai Schulz mit. Die haben aber nichts mit der Initiative der Langebrückerin zu tun. „Da hat wirklich noch jemand anderes Unterschriften gesammelt. Das wussten wir nicht.“ Aber Glück im Unglück: Über das Klotzscher Bürgerbüro wurde zwar am Mittwoch verhandelt, eine Entscheidung fiel jedoch nicht. Es soll noch der Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit gehört werden. Silvana Wendt hat also noch Gelegenheit ihre mehr als 1000 Unterschriften nachzureichen. Laut Kai Schulz ist die Anzahl der Unterzeichner aber in dem Fall auch nicht ganz so wichtig. „Im Gegensatz zu einem Bürgerbegehren gibt es bei Petitionen kein erforderliches Unterschriftquorum. Also kommt es rechtlich nicht auf die Anzahl der Unterschriften an“, sagt er. Die Anzahl der Unterschriften mache ein Anliegen nicht „richtiger“ oder „falscher“. Die Entscheidung liegt ganz beim Petitionsausschuss. Dennoch räumt er ein, dass die Anzahl der Unterschriften einen gewissen politischen Druck erzeugt. „Für ein Anliegen, für das sich viele einsetzen, setzt man sich möglicherweise eher ein, als für ein Anliegen, dass nur ein Einzelner möchte.“ Vielleicht tragen die 1000 Unterschriften ja doch noch dazu bei, dass das Klotzscher Bürgerbüro wieder öffnet. Es war Ende 2015 geschlossen worden. (SZ/td)

