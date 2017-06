Rätselraten um Buschschänke Die Präsentation der Pläne für die traditionsreiche Lomnitzer Gaststätte ist erneut geplatzt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Die Buschschänke in Lomnitz. © Thorsten Eckert

Die Ankündigung war mit Spannung erwartet worden. Auf der jüngsten Sitzung des Wachauer Gemeinderates wollte der Eigentümer der Buschschänke in Lomnitz oder ein Vertreter über seine Pläne mit dem Haus informieren. Zu dem Termin erschien jedoch weder der Eigentümer noch ein Vertreter. „Leider haben wir bis jetzt auch noch keinen Grund für das Fernbleiben genanntbekommen“, sagt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Die Gemeinde hat sich nach seinen Angaben jetzt mit einem Brief an den Besitzer gewandt. „Uns geht es darum, einen neuen Termin zu vereinbaren. Wir als Gemeinde und auch viele Lomnitzer wollen wissen, wie es auf dem Areal weitergeht“, sagte er. – 2016 war das Gebäude vom damaligen Eigentümer Ralf Herrich verkauft worden. Als dann Dach und Obergeschoss abgerissen wurden, waren viele Lomnitzer überrascht. Vor allem kam die Frage auf, weshalb eins der ältesten Gebäude des Ortes, nicht unter Denkmalschutz steht. 500 Jahre war das Haus alt. Laut der Lomnitzer Ortschronik gibt es den Gasthof seit 1521. Nach Angaben des Landratsamtes waren mehr als 60 Prozent der Bausubstanz der Buschschänke sanierungsbedürftig. In so einem Fall könne das Gebäude von der Denkmalliste gestrichen werden. Nachdem es hieß, die Mauern des Erdgeschosses könnten stehen bleiben, verschwand vor einigen Monaten auch der Rest. Von dem Gebäude ist nichts mehr übrig. Das moderne zweistöckige Gebäude auf dem Gelände wird derzeit offenbar saniert.

Die Buschschänke war Ende 2015 geschlossen worden. Inhaber Ralf Herrich und seine Frau hatten aus Altersgründen aufgehört. Zuvor war der Gasthof 25 Jahre in ihrem Besitz. Sie erwarben ihn 1990 von der damaligen noch existierenden Gemeinde Lomnitz und sanierten das Gebäude aufwendig. Im September 1991 wurde die Buschschänke dann wiedereröffnet. (SZ/td)

