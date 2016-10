Rätselraten um Brandursache Bei dem Feuer wurden eine Garage zerstört und eine Halle beschädigt. Warum, ist offen.

Nach dem Brand in Berthelsdorf ist von der Garage und dem Auto nur noch ein Schrotthaufen übrig. Die Ursache des Feuers muss die Polizei noch klären. © Dirk Zschiedrich

Nach dem Brand im Gewerbegebiet am Fuchsberg in Berthelsdorf am Dienstag vor einer Woche, ist die Frage nach der Brandursache noch nicht abschließend geklärt. „Die Ermittlungen der Polizei dauern an“, sagte Marko Laske, Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf SZ-Anfrage. In der Nacht zu Dienstag wurden bei dem Brand eine Garage samt darin stehendem Auto komplett zerstört. Eine angrenzende Lagerhalle, in der unter anderem Wildfleisch lagerte, wurde durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Gebäude komplett abbrannte. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

