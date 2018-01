Rätselhaftes im flackenden Licht Um nichts Geringeres als die „Mutter aller Innovationen“ soll sich eine Show im Lingnerschloss drehen.

Einst war der Maulaffe als Lichtquelle weit verbreitet. © Thomas Herbrich

„Ohne diesen Gegenstand gäbe es kaum Bücher, keine Tapeten, Gardinen oder Teppiche, keine Opernhäuser und keine Weltraumfahrt“, heißt es rätselhaft. Der stärkste Motor der Welt werde daraus gemacht, er sei ideal zum Flirten – und gerade sei er für die Nasa sehr wichtig.

„Es ist ein billiger Alltagsgegenstand und fast jeder hat ihn zu Hause. Heutzutage wird er gar nicht mehr benötigt, aber es wird so viel davon verkauft, wie nie zuvor.“ Was soll das bloß sein?

Das Rätsel ist Teil einer Wissensshow des Düsseldorfer Entertainers und Fotografen Thomas Herbrich, der am Freitag ab 19.30 Uhr mit seiner Show „Die Mutter aller Innovationen“ im Lingnerschloss zu Gast sein wird. Erst dort soll das Rätsel gelüftet werden, um welchen Gegenstand es sich handelt. „Dieses Ding hat unsere Kultur seit 2 000 Jahren so sehr beeinflusst wie kein anderes“, sagt Thomas Herbrich. „Wir wären Jahrhunderte zurück, wäre dieses Ding nicht erfunden worden.“ Auch der sogenannte Maulaffe habe etwas mit der Show zu tun, verrät er – eine Fratze aus Stein oder Metall mit offenem Maul, in das brennende Hölzer gesteckt wurden.

Die Veranstaltung in der „Freitagsreihe“ soll den Renovierungsarbeiten am Schloss zu Gute kommen. Tickets gibt es für 15 Euro (ermäßigt 13 Euro). Kartenreservierung unter Telefon 6465382. (SZ/hbe)

www.lingnerschloss-freitagsreihe.de

