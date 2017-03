Rätselhafter Vorgang Ein Pirnaer CDU-Mitglied ist erstaunt über den angeblichen Partei-Austritt. Das stimme gar nicht.

Denise Wiedl ist Mitglied in der Ortsgruppe der Pirnaer CDU – und soll zu den 29 CDUlern gehören, die den Ortsverband vergangene Woche im Streit verlassen haben. Am Mittwoch meldete sich Frau Wiedl in der Pirnaer SZ-Redaktion. Sie sei sehr verärgert, dass sie ihren Namen in diesem Zusammenhang in der Sächsischen Zeitung lesen müsse: „Ich habe keinen Austrittsantrag gestellt.“ Nach SZ-Recherchen wird Denise Wiedl seit Kurzem aber tatsächlich nicht mehr als Mitglied im Pirnaer Ortsverband geführt. Warum ihr Name auf der Austrittsliste auftaucht, soll nun mithilfe der CDU-Kreisgeschäftsstelle geklärt werden. Frau Wiedl bittet darum, klarzustellen, dass sie nicht aus der Partei ausgetreten ist und auch nicht mit dem Richtungsstreit in der Pirnaer CDU in Verbindung gebracht werden möchte. (SZ/ce)

