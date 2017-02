Rätselhafter Fall: Was trieb einen Rentner, Spritzen in Läden auszulegen? Der Mann hat drei Wochen in Untersuchungshaft verbracht. Nun ist er wieder frei, das Problem aber noch nicht gelöst.

Ähnliche Injektionsnadeln lagen Ende November in mehreren Löbtauer Geschäften. Ein 75-jähriger Dresdner hatte sie dort ausgelegt. Warum, ist noch unklar. © Sven Ellger

Was treibt einen Mann dazu, Injektionsnadeln in Geschäften zu verteilen? Auch zwei Monate, nachdem der Verdächtige ermittelt wurde, ist nicht klar, was den Mann möglicherweise dazu bewegt hatte.

Mitte Dezember hatte die Polizei einen 75-jährigen Rentner ermittelt. Er soll in der zweiten Novemberhälfte vergangenen Jahres etwa 20 Spritzenaufsätze von Injektionsstiften, wie sie Diabetiker nutzen, um sich mit Insulin zu versorgen, in den Läden ausgelegt haben. Die Schutzfolien waren abgezogen, sodass die Gefahr bestand, in die Nadeln zu greifen.

Die Beamten, die schon wochenlang Läden observiert hatten, bemerkten den 75-Jährigen mit solchen Aufsätzen Mitte Dezember. Aufgrund seiner widersprüchlichen Angaben saß der Mann für drei Wochen in Untersuchungshaft. Wegen Wiederholungsgefahr.

Seit Anfang Januar ist er zwar wieder draußen, doch die Frage nach dem Motiv ist noch immer unbeantwortet. Es ist ein rätselhafter Fall. Der Mann soll strafrechtlich noch nie aufgefallen sein. Sein Verteidiger René Zebisch sagt, in der Kürze der Zeit sei auch keine psychische Beeinträchtigung festgestellt worden. Gleichwohl habe der Arzt in dem Kurzgutachten eine organische Störung als Ursache für das Verhalten des 75-Jährigen nicht ausgeschlossen. Nach drei Wochen gelang es Zebisch, seinen Mandanten aus der Haft zu bekommen. Er habe zugesagt, sich untersuchen zu lassen.

Die Staatsanwaltschaft war fix. Schon im Dezember war die Anklage gegen den Mann fertig – wegen versuchter Körperverletzung. Doch ausgerechnet das hohe Tempo kritisiert nun Verteidiger Zebisch: „Mein Mandant wurde viel zu schnell angeklagt“, sagt er und begründet das mit dem noch völlig offenen Ergebnis der medizinischen Untersuchung. Es sei durchaus möglich, dass sein Mandant gar nicht schuldfähig ist. Darüber hinaus ist offen, ob von den Nadelspitzen überhaupt eine Gefahr ausgegangen ist, die eine solche Anklage rechtfertige. Inzwischen sei die Staatsanwaltschaft damit beauftragt, genau diese Frage von einem Sachverständigen klären zu lassen. „Vielleicht“, so Zebisch, „ist das hier ein untauglicher Versuch.“ Es sei richtig gewesen, dass die Polizei die Spritzen schon wegen eines Infektionsrisikos ernst genommen habe, sagt der Anwalt. Er könne auch die Ermittlungsrichterin verstehen, die den Haftbefehl erlassen hatte.

Doch der Verteidiger vermisst ein wenig den gesunden Menschenverstand hinter dem Verfolgungseifer der Staatsanwaltschaft. „Es hätte dieser Sache nicht geschadet, mit der Anklageerhebung zu warten.“ Mit der schnellen Anklage war ein anderer Richter zuständig, was dazu geführt habe, dass sich die Haftzeit seines Mandanten verlängert habe – über Weihnachten und Silvester hinaus. Auch Zebisch spricht von einem „seltsamen“ Fall, ein Motiv kenne auch er nicht.

Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass auch im Januar solche Nadelspitzen in zwei Supermärkten und im Prospektständer einer Bankfiliale gefunden wurden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch wurden diese Spritzenspitzen schon vor längerer Zeit dort abgelegt – eher nicht nach der Entlassung des Verdächtigen.

