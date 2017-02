Rätselhafte Rodung an der Röder Im Teichgebiet sind etliche Bäume gefällt worden, noch mehr sind markiert. Eine Katastrophe, finden Anwohner.

Getrübte Idylle: Katrin Tege blickt an der Kleinen Röder in Koselitz in Richtung Görzig. Die Koselitzerin ist verärgert über die jüngsten Baumfällarbeiten an dem Gewässer. Dadurch werde Natur zerstört. Die Behörden verweisen aufs Thema Flutschutz und Radwegsicherheit. © Lutz Weidler

Eigentlich lohnt der Ausflug ins romantische Teichgebiet bei Koselitz immer. Das wissen viele Ausflügler – und Einheimische natürlich auch. Doch als Katrin Tege Anfang dieser Woche an der Kleinen Röder spazieren geht, traut sie ihren Augen kaum. „Mich hat’s fast umgehauen. Alles weg“, sagt die Koselitzerin und deutet auf den Uferbereich neben dem Radweg. Wo einst ein Baum auf den nächsten folgte, seien die Reihen auf einmal ausgedünnt. Ein regelrechter Kahlschlag habe vorige Woche stattgefunden, sagt die Anwohnerin, die just in dieser Zeit nicht zu Hause war.

Tatsächlich sieht es auf den 500 Metern zwischen Dorfmitte und dem Dietrichsteich aus, als sei jemand mit der Kettensäge unterwegs gewesen. Die Holzspäne am Ufer wirken noch frisch. Auch an vielen noch stehenden Bäumen sind Spuren von Pflegearbeiten zu sehen. Wobei Katrin Tege von Pflege lieber nicht sprechen will. „Wie das ’rausgerupft wurde, und wie die Äste abgebrochen wurden, da gehe ich kaputt.“ Was da passiert ist, nennt sie „eine Katastrophe“, deren Ausmaß erst richtig zutage treten werde, wenn im Frühjahr alles wieder zu Grünen anfängt.

Der Koselitzerin, die mit ihrem Mann um die Ecke ein beliebtes Eiscafé betreibt, haben die Spuren der Baumfällarbeiten keine Ruhe gelassen. Zumal sich an zwei Dutzend weiteren Baumrinden an der Strecke noch grüne Graffiti-Markierungen finden. Für Katrin Tege ein Zeichen, dass auch hier noch die Säge angesetzt werden soll. Wegen der Größe der markierten Bäume vermutet sie, dass da noch mal jemand mit schwerem Gerät anrücken wird. „Wenn die Bäume aber auch noch wegkommen, wie sieht es denn dann hier aus?“

Weil der Eingriff in die Naturidylle ihr unerklärlich ist und nirgends angekündigt wurde, hat Katrin Tege sich erkundigt. Und erfahren, dass offenbar die Landestalsperrenverwaltung für die Baumfällungen verantwortlich sein soll.

Weniger Abflusshindernisse

Das bestätigt auch das Meißner Landratsamt. Es handle sich um eine Unterhaltungsmaßnahme. Die Naturschutzbehörde beim Kreis und die Talsperrenverwaltung hätten sich darüber abgestimmt. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten auf dem Abschnitt abgeschlossen sein. Zu den Zielen heißt es: Einerseits sollen Abflusshindernisse beseitigt, andererseits die Verkehrssicherheit entlang des Radwegs hergestellt werden.

Dafür, dass in den Weg ragende oder absturzgefährdete Äste entfernt werden, dafür hat auch Katrin Tege noch Verständnis. Dass jedoch anscheinend gesunde, jahrzehntealte Bäume für den Hochwasserschutz weichen müssen, das erschließt sich ihr nicht. „Ich frage mich, was das damit zu tun hat?“ Wenn es an der Kleinen Röder eine Flutschutz-Maßnahme brauche, dann eine Beräumung, findet sie. Dafür hatte sich auch eine nach dem Röder-Hochwasser von 2010 gegründete Bürgerinitiative starkgemacht. Die Bemühungen blieben bisher allerdings ohne Erfolg.

Die Landestalsperrenverwaltung, die derzeit auch an der Geißlitz nahe Pulsen eine Vielzahl an Bäumen für eine bevorstehende Deichsanierung fällt, äußerte sich auf Anfrage bis Redaktionsschluss nicht zu den Arbeiten in Koselitz.

Während für die gefällten Bäume bei Pulsen jedoch Ersatz gepflanzt wird, ist das in Koselitz offenbar nicht der Fall. „Kompensation war nicht festzulegen“, heißt es dazu knapp von der Naturschutzbehörde aus dem Landkreis.

