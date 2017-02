Rätselhafte Fällung an der B 169 Ein Auto fährt an der Bundesstraße gegen einen Baum, gefällt wurde kurze Zeit später jedoch ein anderer. Warum?

An der B 169 bei Neudorf gab es Mitte Januar einen schweren Unfall. Wenig später fiel ein Baum. © Eric Weser

Der Unglücksort liegt nur einige Meter entfernt: Gleich neben der Stelle, an der Mitte Januar ein 47-Jähriger zwischen Neudorf und Lichtensee mit seinem Auto gegen einen Baum prallte und tödlich verunglückte, ist nur kurze Zeit später ein Baum gefällt worden. Ob das etwas mit dem schweren Unfall zu tun hat, fragen SZ-Leser. Sie wundern sich zudem, warum ausgerechnet dieses Gewächs und nicht der „Unfall-Baum“ neben der Bundesstraße umgemacht wurde.

„Die Fällung hatte mit dem Unfall nichts zu tun“, erklärt dazu Wolfgang Keßler, Chef der zuständigen Straßenmeisterei beim Landkreis Meißen. Der gefällte Baum sei bereits vor dem Unfall markiert gewesen und nur zufällig etwa eine Woche nach dem Unglück umgemacht worden. Der Auftrag dazu habe schon rund ein halbes Jahr bestanden.

Hintergrund ist laut Wolfgang Keßler ein Gutachten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Die Behörde ist für die Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen im Freistaat zuständig – und lässt regelmäßig die Bäume entlang der Strecken inspizieren. Das bei Neudorf gefällte Gewächs sei dabei nur eins von mehreren in der Gegend, die jetzt außerhalb der Vegetationszeit gefällt wurden, so Wolfgang Keßler. Weitere befinden sich nach seinen Angaben an der S 89 und an der B 98. Neben Fällungen hat der Landkreis beziehungsweise ein beauftragtes Unternehmen auch an der B 169 bei Gröditz Bäume am Straßenrand verschnitten. Die wesentlichsten Arbeiten sollen dem Straßenmeister zufolge bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden.

Die Polizei wollte sich unter Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht zu ihren Erkenntnissen über den tödlichen Unfall vom 17. Januar äußern. Die Suche nach Zeugen sei bis jetzt aber erfolglos verlaufen, so eine Sprecherin. (SZ/ewe)

