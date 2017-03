Rätsel um Todesflug 9525 Zwei Jahre nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen kämpft der Vater des Copiloten um die Erinnerung an seinen Sohn und zweifelt an dessen Schuld. Ein Gutachten soll dabei helfen.

Das Ende von Flug 9525: Andreas Lubitz steuerte den Airbus gegen einen Berg in den französischen Alpen. © Reuters/E. Foudrot

Die Mundwinkel sind nach unten gepresst, hinter den Brillengläsern zucken die Augen von Günter Lubitz hin und her. Das Gesicht verrät Schmerz, die Trauer, die sich von der anderer Angehöriger unterscheide, wird er später sagen. Der 63-Jährige ist der Vater von Andreas Lubitz, der vor zwei Jahren den Germanwings-Airbus mit der Flugnummer 9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert hatte. Alle 150 Menschen an Bord starben, darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums im westfälischen Haltern, die von einem Austausch zurückkehrten.

Die Familie müsse damit leben, dass der Copilot Andreas Lubitz als „depressiver Massenmörder“ dargestellt werde und als „dauerdepressiv“ gelte, sagt der Vater auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag in Berlin. Nur einmal stockt Lubitz, als er von seinen Gefühlen spricht. „Es ist schwer, ja fast unmöglich, den unerwarteten Tod eines geliebten Menschen zu begreifen und zu verkraften.“ Lange Momente ringt er um Fassung. Sein Sohn habe seine Depression aber im Jahr 2009 überwunden, sei in den sechs Jahren vor dem Absturz lebensbejahend, verantwortungsvoll und engagiert gewesen. „Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv.“ Unübersehbar kämpft hier ein Vater um das Andenken an seinen Sohn.

Kurz bevor Lubitz in Berlin spricht, gedenken in Haltern rund 1 600 Schüler, Lehrer und Einwohner ihrer Toten. Ein Posaunenchor spielt. Weinende Schüler nehmen sich in den Arm. Hunderte legen weiße Rosen an der Gedenkstätte auf dem Schulhof ab, einer Stahlplatte mit den Namen der Opfer. Bürger bringen Blumen, entzünden Grablichter. Fünf Schweigeminuten gibt es um 10.41 Uhr, der Zeit des Absturzes.

Am Unglücksort in den französischen Alpen wird derweil eine Skulptur enthüllt – eine vergoldete Kugel mit einem Durchmesser von fünf Metern, die aus 149 Elementen besteht. Das war die Zahl der Passagiere und Crew-Mitglieder, die von Andreas Lubitz mit in den Tod gerissen wurden. Der Copilot wird nicht in die Trauer mit einbezogen. Nach Le Vernet sind mehr als 500 Angehörige gekommen. Carsten Spohr, Chef des Germanwings-Mutterkonzerns Lufthansa, übergibt das Werk „Sonnenkugel“ des Künstlers Jürgen Batscheider an die Hinterbliebenen. Im Inneren der Skulptur befindet sich ein kristallförmiger Zylinder, in dem Holzkugeln mit persönlichen Erinnerungsstücken der Angehörigen eingeschlossen werden sollen. Sobald das Wetter es zulässt, soll sie an der Absturzstelle ihren Platz finden. Sie wird dann vom Aussichtspunkt Col de Mariaud sichtbar sein.

In Haltern läuten die Totenglocken aller Kirchen. „Wir haben sie nicht vergessen und wir werden sie nicht vergessen“, sagt Ulrich Wessel, Schulleiter des Johann-König-Gymnasiums. „Die Erinnerung hat einen festen Platz an unserer Schule.“ Seit dem Absturz besorgt er jede Woche 18 weiße Rosen. Dass der Vater des Todespiloten ausgerechnet zum zweiten Jahrestag der Katastrophe zu einer Pressekonferenz eingeladen hat, nennt der Schulleiter eine „Provokation, ein Affront gegenüber den Eltern“. Er wirft dem Vater eine „Form von Realitätsverlust“ vor.

In Berlin sagt Günter Lubitz derweil, er habe das Datum nicht gewählt, um andere Hinterbliebene zu verletzen. Die Reaktionen wären die gleichen gewesen, „egal welchen Tag wir gewählt hätten“. Der Familie sei es darum gegangen, Gehör zu bekommen. „Wie alle anderen Angehörigen sind wir auf der Suche nach der Wahrheit.“

Die Pressekonferenz, für halb elf angekündigt, hat erst um 10.51 Uhr begonnen, vielleicht aus Pietät gegenüber den Trauernden. Auf dem Podium sitzt Luftfahrt-Experte Tim van Beveren, der in Lubitz’ Auftrag ein Gutachten vorstellt, das die offiziellen Untersuchungen anzweifelt. Die alleinige Schuld des Copiloten sei demnach nicht zweifelsfrei erwiesen. Ebenso wenig, wer beim Absturz im Cockpit saß. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte Andreas Lubitz den Airbus am 24. März 2015 absichtlich gegen einen Berg in Südfrankreich gesteuert. Zuvor habe er den Flugkapitän ausgesperrt. Auch dies sei nicht zweifelsfrei erwiesen, sagt der Gutachter.

Van Beveren hat als Luftverkehrs-Journalist einen Namen, gilt als schillernd, aber auch streitbar. Zuletzt war er mit einem Beitrag zu „kontaminierter Kabinenluft“ bekannt geworden. Auf der Pressekonferenz kritisiert er, dass zur Unfallursache Ingenieure ermittelten, aber keine Experten, die auf den Faktor Mensch spezialisiert seien – um etwa aus Stimmenrekorder- und Funk-Aufzeichnungen auf Stress zu schließen. Außerdem könnte es schon vor dem letzten Flug Probleme mit der Cockpit-Verriegelung gegeben haben. Van Beveren verweist auch auf Turbulenzen, die es am 24. März 2015 über dem Absturzgebiet gegeben habe. Solche Luftlöcher seien sehr gefährlich. Andere Piloten wären deshalb am Absturztag niedriger geflogen.

Allerdings wurde die Flughöhe nicht nur niedriger, sondern auf Kollisionskurs eingestellt. Ein Wechsel der Höhe müsste mit den Fluglotsen abgestimmt werden. Nur in schweren Notfällen können Verkehrsjets ohne Genehmigung ihre Flughöhe verlassen. Ohne Freigabe drohen Kollisionen mit Flugzeugen, die in unteren Luftschichten unterwegs sind. Eine Sinkflug-Bitte der Besatzung ist bisher nicht bekannt. Dies geben Flugdatenschreiber und Stimmrekorder nicht her.

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft reagiert noch am Freitag und tritt dem Eindruck entgegen, Copilot Lubitz sei gesund und lebensfroh gewesen. „Er litt seit Monaten unter Schlaflosigkeit, hatte Angst um sein Augenlicht, war verzweifelt“, sagt Staatsanwalt Christoph Kumpa. Eine Woche vor der Katastrophe habe er sich über Suizidmöglichkeiten und das Schließsystem der Cockpit-Tür informiert. Das habe die Auswertung seines Tablet-Computers ergeben. Zudem habe er schon auf dem Hinflug die Höhe kurzzeitig verändert.

Die Staatsanwaltschaft versichert, nie behauptet zu haben, der Copilot sei dauerdepressiv gewesen. Vielmehr sei Lubitz 2009 wegen einer Depression erfolgreich behandelt worden. Erst Ende 2014 hätten sich dann Symptome gezeigt, die auf eine neue Erkrankung deuteten. Fachärzte hätten aber diesmal keine Depression diagnostiziert, sondern eine andere Störung.

Auch die französische Flugunfall-Untersuchungsbehörde BEA bleibt dabei, dass Lubitz beim Absturz allein im Cockpit war. Stimm- und Atemgeräusche im Cockpit seien ausgewertet worden, sagt ein BEA-Sprecher. „Für uns gibt es keinen Zweifel.“ Lubitz‘ Atmung sei demnach bis sieben Sekunden vor der Kollision zu hören gewesen, nachdem er den Flugkapitän aus dem Cockpit ausgesperrt hatte. Das Bundesverkehrsministerium sieht keinen Anlass, an der Unfalluntersuchung zu zweifeln. Auch die Braunschweiger Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wies die Vorwürfe zurück. Die Pilotenvereinigung Cockpit sieht die Kritik des Gutachters ebenfalls als unberechtigt an: „Da sind bei unseren Experten bisher keine Fragezeichen geblieben.“

Aufrecht sitzend, die schmalen Lippen aufeinandergepresst, hört Günter Lubitz dem Gutachter zu, der auf der Pressekonferenz versucht, Zweifel zu säen, aber nicht wirklich neue Fakten präsentiert. Manchmal scheinen Tränen in den Augen hinter den Brillengläsern zu stehen. Auch wenn es für den Vater des Copiloten schwer zu ertragen sein mag: Die Indizien der Ermittler sprechen fast alle gegen seinen Sohn.

