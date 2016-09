Rätsel um Telefonkabel Beim Straßenbau durch Ottendorf haben Einwohner Widersprüchliches beobachtet. Das kann aufgeklärt werden. Zumindest zum Teil.

Der Straßenbau durch Ottendorf wird von den Bürgern aufmerksam verfolgt. © Steffen Unger

Der Straßenbau in Ottendorf läuft. Allerdings sorgten die Bauarbeiten bei den Anwohnern für Verwunderung. Bei der Informationsveranstaltung habe man ihnen gesagt, dass mit dem Straßenbau auch ein Telefonkabel verlegt werde. Nun ist man im Ort offenbar davon ausgegangen, dass Glasfaserkabel verlegt werden. Das ist nicht der Fall. Die Telekom beteilige sich mit einem eigenen Auftrag an der Straßenbaumaßnahme. Sie sei für die Verlegung der Kabel zuständig, informiert Martina Fehrmann vom Landratsamt. Sie bestätigt, das vorhandene Kabel der Telekom liege nicht fachgerecht und werde deshalb am Fahrbahnrand neu verlegt. Aus welchen Gründen kein Glasfaserkabel oder zumindest ein Leerrohr für ein solches mitverlegt werde, dazu gibt es von der Telekom noch keine Aussage. Eine entsprechende Antwort auf die Anfrage der SZ steht noch aus. Fest steht zumindest, dass die Telekom die Verlegung von Glasfaserkabeln in Sebnitz und den Ortsteilen schon vor längerer Zeit abgeschlossen hatte. Derzeit laufende Arbeiten erfolgen unter Regie der Enso. (SZ/aw)

