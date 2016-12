Rätsel um Löbauer Rucksack gelöst

Am Dienstagmorgen sorgte ein Rucksack vor einer Landkreisbehörde an der Georgewitzer Straße für einen Polizeieinsatz und Medienrummel. © Rafael Sampedro

Löbau. Einen Tag, nachdem ein herrenloser Rucksack für Aufsehen an der Georgewitzer Straße gesorgt hat, ist der Verursacher gefunden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, sei eine junge Frau Eigentümerin des Gepäckstücks. „Wir konnten sie anhand des Inhalts des Rucksacks ausfindig machen“, so Polizeisprecher Tobias Sprunk. Mutwillig soll die Frau ihren Rucksack nicht zurückgelassen haben. „Kriminelle Absichten hat es nicht gegeben“, sagt Sprunk. Demnach habe die Frau auch keine strafrechtlichen Schritte gegen sich zu befürchten. Die Polizei vermute schlicht Vergesslichkeit.

Am Dienstagmorgen wurde der Rucksack vor einer Landkreisbehörde an der Georgewitzer Straße in Löbau gefunden. Weil dem Gepäckstück kein Eigentümer zugeordnet werden konnte, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten sperrten für über drei Stunden das Areal um den Fundort ab und evakuierten zur Sicherheit drei Gebäude. Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten schließlich den Rucksack auf dessen Inhalt. Außer Kleidung und Krimskrams wurde aber nichts gefunden.

