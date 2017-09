Rätsel um Knall in Herrnhut In einem parkenden Auto auf der Bebel-Straße ist Pyrotechnik explodiert. Die Polizei ermittelt – in alle Richtungen.

Am Freitagmorgen herrscht wieder Ruhe auf der August-Bebel-Straße in Herrnhut. Die Spuren der Explosion Donnerstagnacht sind aber noch da. Fred Jäckel hält zwei Fenster in Händen, deren Scheiben zu Bruch gegangen sind. © SZ/sdn

Der Straßenrand glitzert. Auf der Herrnhuter August-Bebel-Straße sind Donnerstagnacht zwar viele Menschen zusammengekommen, aber nicht für eine Party. Und die glitzernden Reste am Straßenrand sind kein Konfetti, sondern winzig kleine Glasscherben. Gegen 21.30 Uhr am späten Donnerstagabend ist auf der August-Bebel-Straße ein Auto explodiert.

Fred Jäckel trägt zwei Fenster aus der Alten Rolle in den Händen, ein paar Scheiben fehlen. „Ich habe morgens meinen Rundgang hier gemacht“, erzählt er. Jäckel kümmert sich als Hausmeister um die Alte Rolle, ein Gebäude der Brüdergemeine. „Gegen sechs Uhr war das.“ Die Scheiben auf dem Gehweg seien ihm sofort aufgefallen. „Ich habe zu den Fenstern hochgeschaut und zuerst gedacht: Was waren das denn für Spinner?“ Er nahm zunächst an, die Scheiben hätte jemand aus Zerstörungswut eingeschlagen. Was wirklich passiert war, erfuhr er dann sehr schnell von den Anwohnern.

„Es war ein Knall aus dem Nichts heraus“, erzählt ein älterer Mann, der gerade Scherbensplitter mit Handbesen und Schaufel von der Motorhaube seines Autos kehrt. „Das war ein Schock.“ Gegen 21.30 Uhr riss eine Explosion das Auto in die Luft, bestätigt die Polizei. Ein grünen Renault Scenic, der am Straßenrand geparkt war, ungefähr auf Höhe der Alten Rolle. „Innerhalb des Autos ist ein pyrotechnischer Gegenstand detoniert“, erklärt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Verletzt wurde niemand. Klar ist: Die Kriminaltechniker fanden vor Ort Reste von Pyrotechnik. Nicht klar ist, worum es sich dabei handelt. Das kann, erklärt Knaup, ein Silvesterknaller gewesen sein, genauso wie ein in Deutschland verbotener Böller oder auch ein selbstgebauter Sprengsatz.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – auch wegen des Verdachts auf vorsätzliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Der Halter des Autos selbst, ein 28-Jähriger Mann, habe Anzeige erstattet. Wie die Anwohner erzählen, soll der Autobesitzer ein Bewohner des Witwenhauses sein, ein großes historisches Wohnhaus an der August-Bebel-Straße. Wie der detonierte Gegenstand in das Auto kam? „Das ist die spannende Frage“, sagt Thomas Knaup.

Der Großhennersdorfer Sylvio Wagner hat beruflich als Feuerwerker mit Pyrotechnik zu tun. Er erklärt: Ganz allgemein sei zugelassene Pyrotechnik so gebaut, dass sie eine Temperatur von 70 Grad benötigt, um sich zu entzünden. „Mindestens“, betont er. Solche Hitze herrschte Donnerstagnacht nicht. Der ältere Mann kehrt mittlerweile die Scherben vom Autodach. Als der Knall die Stille zerriss, habe er in seiner Wohnung gesessen, erzählt er. In der Nähe des Fensters. Auch bei ihm zersprangen mehrere Scheiben durch die Detonation. „Ich bin erstmal drin geblieben. Ich wusste nicht, was sich abspielt.“ Dann aber liefen die Anwohner aus ihren Häuern auf die Straße.

Barbara Haupt kam dazu, als die Polizei schon vor Ort war. „Ich kam gerade vom Stadtrat zurück“, erzählt sie. Barbara Haupt sitzt für die Herrnhuter Liste im Stadtrat und ist außerdem Inhaberin des Geschäftes Mazel Tov auf der August-Bebel-Straße. „Die Straße war bereits gesperrt“, erzählt sie. Ihr erster Eindruck: Polizeibeamte, die mit Untersuchungen begonnen hatten, die Anwohner, die zusammengelaufen waren, der Autobesitzer, der versucht zu erklären, dass er sich nicht erklären könne, was passiert ist. „Daran, wie weit die Scherben geflogen waren, sah man, welche Gewalt diese Explosion hatte“, sagt Barbara Haupt.

Die Scherben wegzuräumen, das war in der Nacht die Aufgabe der Feuerwehr. Gegen dreiviertel eins am Freitagmorgen wurden die Herrnhuter Kameraden zum Einsatz gerufen. „Wir waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort“, erzählt Matthias Großer von der Ortswehr Herrnhut. Sie hat die Straße ausgeleuchet und großflächig gereinigt. Der Schaden, der an den Häuserfassaden entstanden ist, wird laut Polizei auf etwa 1 500 Euro geschätzt. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Am Freitagmorgen haben auch manche Anwohner die Besen rausgeholt, um noch die kleinen Glassplitter von Straße, Gehwegen und Autos zu entfernen. Fred Jäckel hebt die beiden Fenster hoch. Er muss neue Scheiben bestellen. Eine Frau läuft an ihm vorbei. „Wir brauchen nirgendwo hinfahren“, sagt sie. „Bei uns ist genug los.“ Kurios, resümiert der ältere Mann mit dem Handbesen.

