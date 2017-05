Rätsel um gefiederte Einwanderer gelöst In Cotta wurde eine besonders aparte Gänsefamilie gesichtet. Jetzt meldet sich ein Fachmann zu Wort.

Nilgänse sind in Deutschland immer häufiger anzutreffen. © dpa

Alle Zweifel sind nun ausgeräumt: Bei der aparten Gänsefamilie mit den dunklen Augenringen, die eine Pirnaerin vor Kurzem in Cotta gesichtet hatte, handelt es sich eindeutig um Nilgänse. Das sagt der Ornithologe Stefan Jurgeit aus Goes. Er hat die Debatte um die Exoten aufmerksam in der Zeitung verfolgt.

Der Fachmann weiß viel über diese Vogelart. Die Nilgans sei nicht wählerisch bei der Nistplatzsuche und brüte auch bis zu einem Kilometer vom nächsten Gewässer entfernt an gut versteckten und unzugänglichen Stellen. Während der Brutphase verhalte sich die Art sehr heimlich und sei kaum zu bemerken. „Das Nest kann sowohl am Boden, in Gebüschen oder hoch in Bäumen liegen“, präzisiert Jurgeit. Die Nilgans, die ursprünglich aus Nordafrika stammt, sei einer niederländischen Population entwichen und habe sich seit Mitte der 1980er-Jahre von Nordwestdeutschland aus in Richtung Südosten ausgebreitet. Seit wenigen Jahren besiedele sie auch die Region Dresden. „Wir werden den bunten Vogel also zukünftig öfter antreffen“, ist sich der Experte sicher. Da die Nilgans sehr anpassungsfähig ist, verbreitet sie sich schnell. An der Pratzschwitzer Kiesgrube könne man aktuell circa 25 Nilgänse beobachten. Es handele sich um jugendliche Tiere, die erst in den nächsten Jahren brüten werden. Jurgeit selbst hatte im vergangenen Jahr auch eine Nilgans-Familie in Goes gesehen. „Allerdings habe ich die Altvögel in den vorherigen Wochen nicht bemerkt“, sagt er.

