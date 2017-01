Rätsel um die Brandursache Vor zwei Monaten stand Gut Frohberg in Flammen. Die Polizei ermittelt noch.

zurück Bild 1 von 2 weiter Großeinsatz: Rund 80 Feuerwehrleute versuchten am 13. November vorigen Jahres, einen Brand auf Gut Frohberg in Schönnewitz zu löschen. Zwei Gäste wurde leicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. © Roland Halkasch Großeinsatz: Rund 80 Feuerwehrleute versuchten am 13. November vorigen Jahres, einen Brand auf Gut Frohberg in Schönnewitz zu löschen. Zwei Gäste wurde leicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.

Eines der insgesamt zwölf völlig ausgebrannten Zimmer.

Fast auf den Tag genau ist es jetzt zwei Monate her, dass es im Seminarzentrum Gut Frohberg in Schönnewitz brannte. Als an jenem Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr die Feuerwehr eintraf, stand der Vierseitenhof lichterloh in Flammen. Zwei Teilnehmer eines im Seminarzentrum stattfindenden Lehrganges erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zuvor hatten sie noch versucht, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, was aber misslang. Die anderen Gäste blieben unverletzt.

130 Rettungskräfte im Einsatz

Obwohl die Kameraden das Feuer zunächst zügig löschen konnten, hatte sich der Brand bereits auf die Zwischendecke ausgebreitet. Immer wieder brachen offene Feuer aus. Die Feuerwehr musste die Zwischendecke öffnen, um auch die letzten Glutnester zu ersticken. Insgesamt waren 130 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

Die Schnelle Eingreiftruppe des Deutschen Roten Kreuzes baute ein Zelt auf, in dem sich die Einsatzkräfte aufwärmen konnten und verpflegt wurden. 15 Feuerwehren mit insgesamt 80 Kameraden versuchten, dem Brand Herr zu werden. Schwierig war für sie vor allem, dass sich das Feuer vom Fußboden der ersten Etage durch das gesamte Gebäude fraß. Um den Brand einzudämmen, mussten Teile der Geschossdecke aufgesägt und Unterdecken im Erdgeschoss entfernt werden. Dadurch konnte das Feuer auf einen Gebäudeabschnitt begrenzt werden.

Inhaber Rudolf Schwarzmüller sprach schon unmittelbar nach dem Brand von einem möglichen technischen Defekt. Davon geht er auch heute noch aus. Doch die genaue Brandursache ist noch immer nicht ermittelt. „Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, sodass wir zum Stand der Dinge keine Auskünfte erteilen können“, so Polizeioberkommissarin Ilka Rosenkranz von der Polizeidirektion Dresden.

Polizei: Ermittlungen laufen noch

Unklar ist auch die Schadenshöhe. Diese einzuschätzen, obliege dem Eigentümer beziehungsweise einem Gutachter, so die Polizei. Rudolf Schwarzmüller selbst spricht von einem Schaden von mindestens 100 000 Euro. Ein Seminarraum und zwölf Zimmer sind durch den Brand zerstört.

Er hofft, so schnell wie möglich damit beginnen zu können, die Brandschäden zu beseitigen. Zwar hat er nicht nur eine Gebäudeversicherung, sondern auch eine Versicherung, die für Ausfälle wegen einer Betriebsunterbrechung aufkommt, dennoch sollen so schnell wie möglich wieder Gäste in dem Seminarzentrum begrüßt werden können. Ganz geschlossen werden muss es ohnehin nicht, da noch in einem anderen Gebäude unbeschädigte Seminarräume und Gästezimmer zur Verfügung stehen.

„Spätestens bis zum Sommer soll alles wieder in Ordnung sein“, beschreibt Rudolf Schwarzmüller sein ambitioniertes Ziel. Gemeinsam mit Anne Wich aus Bamberg kaufte der Münchner 1992 Gut Frohberg und sanierte die damalige Ruine umfassend. Nach seinen Angaben ist das Haus bereits bis 2018 ausgebucht. Es wird für Weiterbildung, Selbsterfahrung, Yoga, Tanz, Tai Chi, Meditation und auch längere Auszeiten genutzt.

