Rätsel um Big5 Schriftzüge auf Mauern und Hauswänden verärgern die Besitzer und rufen jetzt die Polizei auf den Plan.

Wie hier an der Eisenbahnbrücke – aber auch an Promnitzer Schlossmauer, Gasstation oder Elbbrücke – ein unbekannter Sprayer hinterlässt überall seine markanten Schriftzüge. © Sebastian Schultz

Die großen Schriftzüge, die seit Dezember an immer mehr Mauern und Hauswänden im Riesaer Raum zu sehen sind, geben Rätsel auf. „Es muss doch jemand was gesehen haben. Dafür braucht man doch eine Leiter“, sagt Wolf-Nicol von Wolffersdorff von der Bürgerinitiative Schloss Promnitz. Mitte Januar wurde die Schlossmauer entlang des Elberadweges mit übermannshohen Buchstaben beschrieben. Die Bürgerinitiative selbst schätzt den Schaden auf der Sandsteinmauer auf mehrere Tausend Euro und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt – doch nicht nur in diesem Fall.

Die Schriftzüge „Big5“ sowie „Flavor“ sind nach bisherigem Kenntnisstand seit Dezember 2016 sechs Mal im Stadtgebiet Riesa an diversen Hausfassaden und Mauern festgestellt worden, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der SZ. Der entstandene Sachschaden lasse sich abschließend noch nicht beziffern, die entsprechenden Anzeigen laufen derzeit gegen Unbekannt.

Allerdings scheint der oder die Täter weiterzusprayen. Allein zwischen Elbbrücke und Elbstraße in Riesa sind mittlerweile fünf großformatige Schriftzüge zu erkennen.

Insider gehen dabei von einem Einzelkämpfer aus. Sogenannte Crews seien zwar für Großstädte typisch, traten aber wohl bisher in Riesa nicht in Erscheinung. Und sowieso hielten sich die Sprayer eher bedeckt. „Es wird keiner was sagen, selbst wenn einer was weiß. Das ist in dieser Szene eben so“, heißt es. Und so kann auch über die Bedeutung der Worte nur spekuliert werden.

Flavor bedeutet im Englischen Geschmack. Allerdings sieht es an manchen Stellen auch eher wie Flower – übersetzt Blume – aus. Das Big5 könnte dagegen manchmal auch BigS heißen. Den Betroffenen ist das allerdings herzlich egal. Sie sind sauer. In Promnitz schlägt das Thema regelrecht Wellen und wird als Angriff auf das Denkmal gewertet. Auch für die Stadtwerke Riesa sind Graffiti ein ständiges Ärgernis. Das Unternehmen hat sehr oft damit zu tun und stellt regelmäßig Anzeige, sagt Sprecherin Laura Pietzsch. Im aktuellen Fall müsse der Sprayer über den Zaun der Gasstation an der Riesaer Elbstraße geklettert sein. Die Kosten zur Schadensbeseitigung schätzt man auf 1 500 Euro. „Die Graffiti werden regelmäßig entfernt, die Häuschen sind aber oft in kurzer Zeit wieder beschmiert“, so Laura Pietzsch.

Die Sprayer müssen dabei durchaus mit hohen Strafen rechnen, wenn sie geschnappt werden. Bekanntestes Beispiel aus der Region ist „Lauchs“. Er sprayt seit Jahren im Raum Dresden und Radebeul sowie in Bamberg und wurde dafür im Frühjahr vergangenen Jahres vom Bamberger Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Damals hatte die Dresdner Staatsanwaltschaft zudem angekündigt, einen erneuten Strafantrag prüfen zu wollen. Aufgehalten hat es den Studenten, der hinter den Lauchs-Schriftzügen steckt, allerdings nicht. Er sprayt weiter – und das wird wohl auch sein Riesaer Kollege.

