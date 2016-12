Räte verhandeln Haushalt hinter verschlossenen Türen Wofür wird das Geld der Gemeinde Müglitztal ausgegeben? Das erfahren Bürger nur auf Umwegen. Rechtlich ist alles in Ordnung. Trotzdem bleibt Enttäuschung.

Die Müglitztaler sind Exoten. Dort kommen tatsächlich zu jeder Ratssitzung einige Bürger. Die gehen mit ihrer Gemeinde durch dick und dünn – und werden nun immer öfter enttäuscht. Hans-Jürgen Steiger ist einer der Getreuen. Diesmal aber fehlte er. Er hat als „gemeines Volk“ immer nur die unwichtigen Dinge gehört. Das wirklich Wichtige und Interessante werde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Auch am Mittwoch hatte der Gemeinderat vorher geheim beraten. Da wurde die Spar- und Streichliste beschlossen, die dann offen verkündet wurde. Jedoch so, dass anwesende Bürger nicht viel mitbekamen.

Die Vertreterin der Dohnaer Kämmerei trägt die Zahlen so vor, dass sie von den Gästen der Sitzung kaum jemand versteht. Als die Presse am Tag darauf in der Kämmerei nachfragt, erfährt sie, das habe Bürgermeister Andreas Burkhard (parteilos) verboten. Der aber sagt: „Ich hab nichts verboten.“ Es ist nicht die erste Unstimmigkeit. In der November-Sitzung etwa konnte die Kämmerin nicht klar sagen, ob am Ende ein Plus oder Minus hinter den Müglitztaler Finanzen steht. Auch jetzt müssen die Änderungen erst eingerechnet werden.

Silvio Zimmel hatte es am Mittwoch irgendwann aufgegeben, die Zahlen mitzuschreiben. Für ihn als Bürger ist es ein Unding, wie der öffentliche Haushalt nichtöffentlich behandelt wird. „Aber das hat sich ja schon angebahnt“, sagt er. Zur November-Ratssitzung wurde auch schon heimlich diskutiert. Der Antrag von Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen), es öffentlich zu tun, wurde abgelehnt. Stattdessen gab es Andeutungen zu Änderungen. Nun fragen sich Zimmel und Steiger, was man verheimlichen will. Immerhin ist der Haushalt einer der wichtigsten Beschlüsse einer Gemeinde. Die Müglitztaler Räte beschlossen den für 2017 am Mittwoch einstimmig.

Immer noch viele Fragen

Am Müglitztaler Handeln ist nichts zu beanstanden, sagt der Kreis-Kommunalamtsleiter Thomas Obst. Es gibt nämlich keine Vorgaben für Umfang und Dauer einer öffentlichen Beratung. Bürgermeister und Rat ist freigestellt, wie sie einen öffentlichen Beschluss vorbereiten. „Nichtöffentliche Vorberatungen dienen dazu, Angelegenheiten sachlich und unbeeinflusst von öffentlicher Meinungsbildung zu erörtern“, sagt Obst. „Es hat den Charakter einer Arbeitsberatung zwischen Rat, Bürgermeister und Verwaltung, in der ohne Ansehensverlust auch mal falsche Auffassungen geäußert und berichtigt werden können.“

Dass die Änderungen zum Haushalt im Müglitztaler Gemeinderat nur genannt wurden, sei ebenfalls in Ordnung und bereits mehr als gesetzlich verlangt. Es ist aber auch nicht verboten, öffentlich zu diskutieren. Silvio Zimmel hat sich viel mit dem Haushalt beschäftigt. Er interessiert sich dafür und für die Gemeinde, wollte zur Wahl 2014 selbst Bürgermeister werden. Seine Einwände zum Haushalt wurden abgelehnt. Das ist das gute Recht des Gemeinderates. Zimmel bemüht sich nun um einen Termin beim Bürgermeister. „Ich habe immer noch einen Haufen Fragen.“

Deshalb wird er auch künftig zu den Ratssitzungen gehen. Nicht nur, weil er im Haus des Gemeindeamtes wohnt und es nicht weit hat.

zur Startseite