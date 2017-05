Räte stimmen für Komfortlösung beim Breitbandausbau Ein privates Unternehmen will die meisten Ortschaften erschließen. Die anderen sollen Glasfaser bis ans Haus erhalten.

Die Randgebiete der Gemeinde Ostrau sollen Glasfaser bis ans Haus bekommen. © Symbolbild/dpa

Die Räte haben sich die Entscheidung, wie die Gemeinde mit dem schnellen Internet versorgt wird, nicht leicht gemacht. Bei der Diskussion ging es um die 30 Prozent der Ortsteile, die ein Telekommunikationsunternehmen nicht ausbauen will. Das sind zum Beispiel Niederlützschera, Schlagwitz oder Zschochau. „Ziel ist es, das Gemeindegebiet mit dem schnellen Internet zu erschließen. Wir sind bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

70 Prozent des Gebietes bekommt nur die Kotenpunkt-Lösung

Die Räte mussten sich zwischen der Variante FTTB (Glasfaser bis an jedes Haus) oder FTTC (Glasfaser bis zum Kabelverzweiger und Nutzung der vorhandenen Kupferkabel) entscheiden. Die Gemeinde hatte die Firma TKI GmbH Chemnitz mit einem sogenanntes Markterkundungsverfahren beauftragt. Im Ergebnis gab ein Telekommunikationsunternehmen als Netzbetreiber eine Eigenausbauerklärung ab. Das heißt, es will 70 Prozent des Gemeindegebietes im Jahr 2019 auf eigene Kosten erschließen. Der Ausbau soll als FTTC erfolgen und eine Versorgung von mindestens 30 Mbit/s gewährleisten. Gemeinderat Torsten Boin wollte wissen, wie rechtsverbindlich die Aussage des Unternehmens ist. „Eine Verbindlichkeit gibt es noch nicht. Es ist lediglich eine Zusage. Wir sind mit dem Anbieter im Gespräch“, sagte der Bürgermeister.

Räte entscheiden sich für die teuere Variante beim Ausbau der Randgebiete

TKI hat für beide Varianten die Kosten ermittelt. Die Gemeinde muss, wenn sie Fördergeld genehmigt bekommt, zehn Prozent der Kosten tragen. Das sind beim Ausbau mit Glasfaserkabel bis zum Haus 350 500 Euro und für den Ausbau mit Knotenpunktlösungen 205 500 Euro.

„Als Gemeinderäte sind wir dazu verpflichtet, die gesamte Gemeinde mit dem schnellen Internet zu versorgen. Auch in den Randgebieten gibt es tolle Betriebe und tolle Familien, die darauf angewiesen sind“, sagte Rätin Katrin Leipacher. Sie sei dafür, dass das Glasfaserkabel bis an jedes Haus gebracht werde. Damit können die Nutzer in ihrem Vertrag mit dem Internetanbieter selbst bestimmen, wie viel Megabit anliegen sollen. „Wir müssen auch die Randgebiete ordentlich versorgen. Es gehe um die nächsten 20 bis 25 Jahre“, so Torsten Boin. Dann sei es sicher üblich, dass sich die Patienten mit ihren Ärzten online unterhalten oder alle bürokratischen Vorgänge im Internet abgewickelt werden. Zustimmung bekam er von Katrin Joachim. Am Gymnasium werde vorausgesetzt, dass die Schüler Internet haben. Man müsse auch an die jungen Familien denken. „Es geht nichts mehr ohne Internet“, so Katrin Joachim.

Bürgermeister erinnert an die finanzielle Verantwortung

Gemeinderätin Heike Grundmann fragte nach, ob es richtig sei, dass die Randgebiete mit Glasfaserkabel erschlossen werden sollen, das Kerngebiet aber voraussichtlich die Lösung mit 30 Mbit/s vom Telekommunikationsunternehmen bekomme. „Ja, dem ist so“, bestätigte Schilling. Er erinnerte an die finanzielle Verantwortung. Wenn das Randgebiet ebenfalls mit der Knotenpunktlösung ausgestattet werde, würde das eine Verbesserung zum bisherigen Angebot sein. Vielleicht gebe es Leute, die das bessere Internet gar nicht brauchen würden.

„Es ist doch nicht so, dass wir uns die Kosten für die Glasfaser-Lösung nicht leisten können. Wir brauchen dafür keinen Kredit aufzunehmen. Diesmal sollten wir den Mercedes und nicht den Kleinwagen nehmen“, sagte Ralf Vogt. Der IT-Beauftragte der Firma Landtechnik Porst erklärte den Räten beeindruckend, welche Anforderungen Firmen an das Breitband haben.

Gemeinde will nach Alternativen suchen

Die Gemeinde muss bis Ende August den Fördermittelantrag stellen. Sie will bis zur möglichen Bewilligung die Zeit nutzen, um nach Alternativen zu suchen. „Bis dahin haben wir keine Kosten und gehen kein Risiko ein“, so Dirk Schilling. (DA/je)

