Räte lehnen Bau erneut ab Die Gerüstbaufirma von Tilo Bohnstedt hat ihren Sitz am Mühlenweg. Eine Genehmigung für den Bau soll es nicht geben.

Am Mühlenweg 14a in Zschaitz hat die Gerüstbaufirma von Tilo Bohnstedt seit vielen Jahren ihren Firmensitz. Doch eine Baugenehmigung dafür fehlt. Die soll jetzt nachträglich erteilt werden. Doch die Gemeinde gibt ihr Einvernehmen nicht.

Das Setzen der Hecke war eine Auflage des ehemaligen Bürgermeisters.

Schon seit Jahren gehört der Betriebshof der Gerüstbaufirma von Tilo Bohnstedt in der Nähe der Holiday-Ranch zum Dorfbild. Doch jetzt gibt es wegen der fehlenden Baugenehmigung amtliche Rangeleien.

Die Bauordnungsbehörde hätte das Problem gern vom Tisch. Seit dem 22. März liegt eine bauplanungsrechtliche Stellungnahme vor. „Danach besteht durchaus die Möglichkeit der Legalisierung des Vorhabens“, heißt es in einem Schreiben des Landratsamtes. Die Gemeinderäte lehnten zur Sitzung am Montag zum zweiten Mal eine nachträgliche Genehmigung ab. „Beim Kauf des Grundstückes wurde darauf hingewiesen, dass es nicht als Bauland ausgewiesen ist. Auf dem Gelände war vorher eine Müllhalde“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Die damalige Firma Bohnstedt-Wetzka kaufte das Grundstück im Jahr 2001. „Ich hatte 1999 bei der Gemeinde angefragt, welche Möglichkeiten es gibt. Daraufhin wurde mir diese Fläche angeboten. Zunächst habe ich sie von der Treuhand gepachtet. Später ging sie in den Besitz der Gemeinde über, von der ich sie dann kaufte“, so Geschäftsführer Tino Bohnstedt.

Im Jahr 2004 stellte die Firma B.u.W. Gerüstbau GbR einen Bauantrag. Die Gemeinde wurde aufgefordert, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Die wurde vom damaligen Bürgermeister positiv erteilt, jedoch mit dem Hinweis, dass die Flurstücke 394/1 bis 3 nicht als Bauland ausgewiesen sind.

Auflagen der Gemeinde erfüllt

„Ich habe damals sogar Auflagen der Gemeinde bekommen. Dazu zählt die Einfriedung mit Heckenpflanzen. Außerdem musste ich wegen der gepflasterten Fläche Ausgleichspflanzungen vornehmen. Das war eine Forderung des Landratsamtes“, sagte Tino Bohnstedt. Der DA wollte wissen, wie er mit der erneuten Ablehnung durch die Gemeinde umgeht. „Ich habe aufgehört, mir Gedanken zu machen. Ich lasse mich überraschen, wie das ausgeht“, so Bohnstedt. Für ihn sei wichtig, zu wissen, ob er am Stadtort bleiben darf. „Ich muss das Grundstück an die zentrale Kläranlage anbinden. Diese Investition werde ich nur tätigen, wenn der Standort gesichert ist“, sagte Bohnstedt. Er beschäftigt 13 Mitarbeiter. Grundsätzlich kann er nicht verstehen, warum es solche Probleme gibt. Das Grundstück sei sogar im Zusammenhang mit der Ländlichen Neuordnung ausgemessen worden. Warum die Fläche für den Hochwasserschütz ausgewiesen ist, kann Bohnstedt ebenfalls nicht nachvollziehen. Das Grundstück sei weder 2002 noch 2013 überschwemmt gewesen. „Mein Grundstück liegt sogar höher als das Eigenheimgebiet nebenan“, so der Geschäftsführer.

Ohne Entscheidung archiviert

Der Bauantrag, der im Jahr 2004 gestellt wurde, ist nach Aussage der Gemeinde ohne Entscheidung durch das Landratsamt Döbeln archiviert worden. Zu diesem Vorgang liegt der Verwaltung eine Kopie vom Landratsamt vor.

Im Juni 2014 erhielt der Unternehmer einen Bescheid vom Landratsamt. In diesem wurde er aufgefordert, die Bauantragsunterlagen für das Vorhaben „Neubau Werkzeug- beziehungsweise Lagerhalle mit Garage, Lagerplatz und Überdachung sowie „Errichtung eines angebauten Flachbaus zur Büronutzung“ abgefordert. Diesen Antrag reichte Bohnstedt im Juli ein.

Auch dafür wurde eine Stellungnahme der Gemeinde abgefordert. „Das Einvernehmen wird nicht erteilt, weil die Fläche nicht als Bauland verkauft wurde“, teilte Immo Barkawitz der Bauaufsichtsbehörde mit. Die Räte hielten auch an dieser Meinung fest, als sie vom Landratsamt gebeten wurden „das versagte Einvernehmen noch einmal zu überdenken“.

Räte setzten auf Gleichbehandlung

Im Mai dieses Jahres sprachen sich die Räte im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung mehrheitlich gegen die Erteilung einer Zustimmung aus. Ihre Argumente sind: Es handelt sich nicht um Bauland. Tino Bohnstedt wurde beim Kauf ausdrücklich darauf hingewiesen. „Auch in Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Bürger müssen wir ablehnen. Eine Zustimmung würde ein falsches Signal an Bauwillige senden“, so der Bürgermeister. Hinzu komme, dass entsprechend des Flächennutzungsplanes die Fläche als Grünfläche, für die Wasserwirtschaft und den Hochwasserschutz ausgewiesen ist. Das Grundstück befindet sich in einem ausgewiesenen Wohngebiet.

„Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir nur folgendes zum Sachverhalt sagen: Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig wurde aufgrund aktueller detaillierter Prüfergebnisse zum Bauplanungsrecht nochmals um Stellungnahme gebeten. Diese liegt im Landratsamt noch nicht vor“, so Cornelia Kluge, Sprecherin des Amtes. Mit welcher Entscheidung zum Bauantrag zu rechnen ist, unterliege noch einem intensiven Abstimmungs- und Prüfprozess. Wann dieser abgeschlossen sein wird, kann heute noch nicht gesagt werden.

