Räte gewähren zweiten Baby-Bonus Die Kommune gibt nicht nur vor, familienfreundlich zu sein – sie ist es auch. Eine Familie spart dadurch nochmals 5 200 Euro.

Nadine Palat und Peter Mammitzsch haben das womöglich letzte Baugrundstück Am Steinhübel ergattert. Statt für ein Kind bekommen sie sogar für den Nachwuchs Rabatt, der erst unterwegs ist. Die Räte haben dem Antrag zugestimmt. © Dietmar Thomas

Nadine Palat und Peter Mammitzsch sind gerade mittendrin, in Roßwein sesshaft zu werden. Die Planung zum Bau ihres eigenen Häuschens läuft. Erst vor acht Monaten sind sie Eltern von Alessio geworden. Nächstes Jahr um die Zeit wollen sie das erste Weihnachten in ihren eigenen vier Wänden feiern. Dann sind sie schon zu viert. Die Ersten, mit denen sie diese Überraschung vom neuerlichen Nachwuchs geteilt haben, waren die Roßweiner Stadträte. Das hatte einen guten Grund.

Die beiden 30-Jährigen haben den wahrscheinlich letzten Bauplatz im neuen Wohngebiet „Am Steinhübel“ in Roßwein ergattert. Im Oktober erst hatten sich die Stadträte mit dem Kaufantrag von Familie Mammitzsch/Palat beschäftigt. Vorige Woche lag ihnen dazu ein Nachtrag vor. Denn die junge Familie beantragte jetzt nicht nur für ein, sondern noch ein zweites Kind den Rabatt, den die Kommune nur für dieses Baugebiet gewähren kann, weil es sich an diesem Standort um städtisches Land handelt. „Als wir beim Notar saßen und den Kaufvertrag unterschrieben haben, da wussten wir noch gar nicht, dass wir wieder schwanger sind“, erzählt Nadine Palat. Für Alessio haben die potenziellen Bauherren schon den Nachlass gewährt bekommen. Pro Kind und Quadratmeter Land sparen Familien an diesem Standort zehn Euro des Kaufpreises. Auf Ratsbeschluss bekommen Nadine Palat und Peter Mammitzsch nun nochmal knapp 5 200 Euro Rabatt, wenn ihr zweites Kind geboren worden ist.

Den beiden ist bewusst, dass ihnen ein anstrengendes Jahr 2017 bevorsteht: Mit Kleinkind bauen und sich auf ein zweites Kind vorbereiten, dürfte schon eine Herausforderung werden. Aber die jungen Eltern wollen diese optimistisch annehmen. Peter Mammitzsch ist Roßweiner, arbeitet als Konstruktionsmechaniker in Döbeln. Wegziehen, das kam für ihn nicht infrage. Und auch Nadine Palat ist in Roßwein glücklich. „Wir haben viele Freunde hier, fühlen uns wohl“, sagen die beiden.

Inspiriert durch Freunde, die sich an diesem Standort schon den Traum vom eigenen Heim erfüllt haben, wollen nun auch die zwei loslegen. Sie freuen sich, nur schräg gegenüber von ihrem jetzigen Heim den (vor-)letzten Bauplatz „Am Steinhübel“ ergattert zu haben. „Wenn alles wie geplant läuft, soll im März oder April Baubeginn sein“, so Peter Mammitzsch. Ein halbes Jahr Bauzeit hat die beauftragte Roßweiner Baufirma kalkuliert.

Drei Bauplätze hat die Kommune allein in diesem Jahr an dem Standort verkauft. Nur einer ist theoretisch noch frei. Möglicherweise entstehen darauf auch Mietparkplätze für die Anwohner. Mangelnde Stellflächen im Wohngebiet sind ein Problem. Abschließend entschieden ist das aber noch nicht.

Familienrabatte wie an diesem Standort kann die Kommune derzeit nur noch beim Verkauf kommunaler Häuser bieten. Die Ermäßigung liegt bei 1 000 Euro pro Kind, maximal drei können angerechnet werden. Zwei Objekte stehen im Moment auf der Verkaufsliste: ein Mehrfamilienhaus in Grunau und eines Auf dem Werder in Roßwein.

