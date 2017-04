Räte fordern mehr Mitbestimmung Sie beklagen, dass sie zu wenig Informationen zu Projekten erhalten. Der Bauausschuss traf sich bisher nur ein Mal.

„Es musste in keinem Jahr eine Nachtragssatzung aufgestellt werden, da es keine wesentlichen Kostenerhöhungen gab“ – Bürgermeister Ulrich Fleischer. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Zur Ratssitzung gab es eine heftige Diskussion. Einige Gemeinderäte kritisierten, dass sie zu wenig Informationen von der Verwaltung bekommen. Sebastian Wloch stellte deshalb im Auftrag der CDU-Fraktion sogar einen schriftlichen Antrag – den wahrscheinlich ersten des Rates. Wloch ist auch Mitglied des Bauausschusses der Gemeinde. Gefordert wird, dass sich der Fachausschuss regelmäßig einmal im Monat trifft und dass die Mitglieder belastbare und umfangreich aufbereitete Informationen über geplante Vorhaben erhalten. Nur so könne die Arbeit der Kämmerin inhaltlich ordentlich vorbereitet und unterstützt werden. Das sei die Pflicht des Fachausschusses.

Das wurde bisher so in der Gemeinde nicht gehandhabt. Sitzungen des Verwaltungs- und Bauausschusses fanden nur nach Dringlichkeit statt. So war zwar bei Personalfragen der Verwaltungsausschuss gefragt, aber die Mitglieder des Bauausschusses wurden nicht informiert. Und der Bauausschuss soll seit der Wahl des Rates erst ein Mal getagt haben. „Der Ausschuss hat jahrelang nicht gearbeitet“, bemängelte Gemeinderätin Susan Munz.

Ausgangspunkt der Diskussion über die Arbeit des Bauausschusses war die Beschlussvorlage zum Haushalt. Für die Sanierung der Fassaden der zwei Wohnblöcke Am Waldand 81/82 in Westewitz und den Anbau von Balkonen wurden für die Jahre 2017/18 insgesamt 170 000 Euro eingeplant. „Ich verstehe die Herangehensweise nicht. Zur Ausschusssitzung wurde darüber nicht ausführlich gesprochen. Wir wissen nicht, ob die Kostenschätzungen ausreichend sind. Uns liegt nichts vor“, so Sebastian Wloch. Er sei nicht zufrieden mit der Arbeit der Verwaltung mit den Gemeinderatsmitgliedern im Vorfeld solcher Beschlüsse. Deshalb könne er dazu auch keine Zustimmung geben. „Wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen. Und das ist laut Gemeindeordnung unser gutes Recht“, so Sebastian Wloch.

Bürgermeister Ulrich Fleischer fühlte sich angegriffen und erwiderte: „In den fünf Jahren Haushaltführung unter meiner Leitung ist mit dem Geld verantwortlich umgegangen worden. Es musste in keinem Jahr eine Nachtragssatzung aufgestellt werden, da es keine wesentlichen Kostenerhöhungen gab“, sagte er. Als Beispiel nannte er den Neubau des Kindergartens, bei dem es sich um ein Objekt handelt, das mehr als eine Million Euro gekostet hat. Gemeinderat Manfred Nestler versuchte, zu schlichten. Es gehe nicht darum, dass der Verwaltung vorgeworfen werde, Geld zu verschwenden. Es gehe um umfangreichere und ausführliche Informationen. Durch eine aktivere Arbeit der Ausschüsse könne die Verantwortung auf breite Schultern verteilt werden, so Nestler.

„Es gibt Klärungsbedarf in vielen Dingen. Dafür könnten die Ausschusssitzungen genutzt werden. Wir sind einfach zu wenig informiert“, so Gemeinderätin Susan Munz. Zwar wüssten die Räte, dass das Hortgebäude saniert werden soll, aber wie die energetische Sanierung umgesetzt werde, sei nicht bekannt. „Wir wollen den Umfang der Maßnahme kennen“, sagte Sebastian Wloch. Bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens könne man sich auf Oliver Zache vom gleichnamigen Architekturbüro verlassen. Der Architekt habe in Bezug auf die energetische Sanierung ein fundiertes Fachwissen, erklärte der Bürgermeister dazu.

Sebastian Wloch und Susan Munz wollen, dass künftig eine Liste mit Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen für die nächsten Jahre aufgestellt wird.

