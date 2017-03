Räte diskutieren freie Parkstunde Ab 2018 soll das Freiparken wegfallen – das sieht zumindest die Finanzplanung vor. Aber kommt es wirklich dazu?

Beim kostenlosen Parken in der City ist die Stadt Döbeln Vorreiter. Seit Jahren ist die erste Parkstunde kostenlos – so hatte es seinerzeit der Stadtrat beschlossen, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Für die Kommune bedeutet das aber auch: 30 000 bis 40 000 Euro gehen jedes Jahr verloren. Jetzt hat die Verwaltung den Versuch gestartet, perspektivisch die Gratisstunde fallenzulassen. In der Finanzplanung der Stadt ist die Freistunde in diesem Jahr zwar noch berücksichtigt, allerdings nicht mehr ab 2018. Statt 38 000 Euro will die Kommune dann 70 000 Euro von den Parkern einnehmen.

So geriet die Haushaltsdiskussion im Stadtrat zu einer Parkgebührendiskussion. Dietmar Damm von „Wir für Döbeln“ stellte den Antrag, einen Beschluss zu fassen, die Parkfreistunde auch in den kommenden Jahren beizubehalten. Bei Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer kam er damit nicht gut an. „Das hätte schon eher mal gesagt werden können“, meinte er. Wenn der Beschluss so gefasst würde, müsste die Haushaltsplanung noch einmal verändert werden. In der Sache bekam Damms Antrag Unterstützung. „Ich habe Sympathie für diesen Vorschlag“, sagte Henning Homann (SPD) . Auch Sven Weißflog (FW) ist dafür: „Wenn wir über die Stärkung der Innenstadt reden, muss die erste Stunde kostenlos bleiben.“

Trotzdem scheiterte Damms Antrag am Ende. Die CDU versagte die Zustimmung und mit einem Abstimmungsergebnis zehn zu zehn war der Antrag abgelehnt. Das Streichen der Gratisstunde ist damit erst einmal in der Finanzplanung ab 2018. Allerdings machte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer einen Kompromissvorschlag. „Wir werden die Parkgebühren in eine der nächsten Sitzungen mit aufnehmen. Wenn die Einnahmen so steigen wie prognostiziert, dann haben wir auch keine Veranlassung, mehr Parkgebühren einzunehmen.“ Ohnehin wäre dafür eine Änderung der Parkgebührensatzung durch den Stadtrat nötig.

Sonst hatten die Fraktionen nichts zu meckern am Haushaltsentwurf der Stadt. Dank vorhergesagter höherer Einnahmen schwebt das Damoklesschwert namens Haushaltssanierungskonzept nicht über der Kommune. Der Freistaat hatte die Regeln für die doppischen Haushalte gelockert. Für „Altinvestitionen“ bis 2017 muss die Kommune keine Abschreibungen erwirtschaften. „Für alle Investitionen ab 2018 kommt das aber auf uns zu“, sagte Kämmerer Gerd Wockenfuß.

Rocco Werner (FDP) mahnte aber an, die Erneuerung von Straßen nicht aus dem Auge zu verlieren. Henning Homann sagte, in Bürgergesprächen würde immer wieder der Zustand der Gehwege angesprochen. „Dafür sollten wir ein offenes Ohr haben.“ Er hält zudem die Kreisumlage für bedenkenswert. Die Stadt zahlt in diesem Jahr fast 7,9 Millionen Euro an den Landkreis Mittelsachsen. Laut Planung soll die Summe 2020 auf 8,5 Millionen Euro steigen. „Der Landkreis frisst die Mehreinnahmen auf. Da stellt sich die Frage, ob es nicht möglich ist, die Kreisumlage wieder abzusenken“, so Homann.

