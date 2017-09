Räder von drei Renault gestohlen Auf einem Firmengelände ließen die Täter in Weißwasser die Wagen auf Pflastersteinen zurück.

Unbekannte Täter montierten gleich an drei Renault in Weißwasser die Räder komplett ab. © dpa

Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch auf einem Firmengelände an der Industriestraße West die Räder an drei Renault abmontiert und entwendet. Dies teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Täter ließen die Karossen auf Pflastersteinen zurück. Der Schaden wurde von einem Verantwortlichen der Firma vorerst auf rund 4 200 Euro geschätzt. Dagegen konnte der Sachschaden an den Autos noch nicht beziffert werden. (szo)

Links zum Thema Polizeibericht vom 13. September

zur Startseite