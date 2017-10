Räder in Kottmarsdorf entwendet Einbrecher dringen in einen Reifencontainer ein.

Symbolfoto

Kottmar. Unbekannte sind am Donnerstagvormittag in den Reifencontainer einer Firma auf der Löbauer Straße im Ortsteil Kottmarsdorf eingedrungen. Sie entwendeten sechs Kompletträder im Gesamtwert von rund 3 000 Euro. Der Eigentümer schätzte den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Polizei ermittelt zu dem Sachverhalt. (szo)

