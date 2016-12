Räder geklaut

Einbruch in Firma

Heidenau. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Firma an der Hauptstraße in Heidenau ein. Die Täter gelangten über eine Feuerleiter in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.