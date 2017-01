Rädchen im großen VW-Getriebe Beim Abgaswert-Betrug wusste Ex-Boss Martin Winterkorn angeblich von nichts. Jetzt wundert er sich selbst darüber.

Martin Winterkorn (M.), ehemaliger VW-Vorstandschef, steht – begleitet von seinen Anwälten – als Zeuge vor dem Abgas-Untersuchungsausschusses des Bundestages. Die Parlamentarier sollen auch klären, was die Bundesregierung über manipulierte Abgas- und Verbrauchswerte bei VW oder anderen deutschen Herstellern wusste. © dpa

Der Mann klingt wie Herr Hase – er weiß von nichts. Aber ganz sicher weiß man natürlich nicht, ob die Ahnungslosigkeit, die Martin Winterkorn im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages offenbart, gespielt oder echt ist. Er dreht sich oft ab, lässt das Mikro links liegen, nuschelt möglichst viel, ist schwer zu verstehen. Dabei war Winterkorn ein Topmanager mit direktem Draht auch zur Kanzlerin. Er müsste mit allen Wassern gewaschen sein und weiß eigentlich, wie es geht – einerseits.

Anderseits ist der Ex-VW-Vorstandschef vor eineinhalb Jahren unfreiwillig von ganz oben nach ganz unten gefallen – Job weg, Macht weg, Reputation weg. Nur Geld ist noch reichlich vorhanden, was das Mitleid in Grenzen hält. Angeblich bekommt Winterkorn laut Medienberichten von seiner früheren Firma 3 100 Euro pro Tag „Rente“, wohnt dafür mit Billigmiete in einem Anwesen, für das VW auch noch einen beheizten Koi-Karpfen-Teich bezahlen soll. Wie auch immer – im Ausschuss wirkt der Mann am Donnerstag angeschlagen. Zwei Anwälte begleiten den 69-Jährigen. Er hat einen schwarzen Lackkoffer dabei, in dem sich aber offensichtlich nur ein dunkles Mäppchen mit einem vorgefertigten Statement befindet.

Einst als oberster Feldherr im riesigen VW-Konzern tanzten die Leute nach seiner Pfeife, wobei er im Ausschuss betont, „kein Schreckensregime“ geführt zu haben. Er habe klare Worte geschätzt, aber sei niemals persönlich geworden. Seine Tür habe immer offen gestanden. Und sein Markenzeichen sei „die Liebe zum Detail“ gewesen.

Kann es also tatsächlich sein, dass so einer wirklich erst Anfang September 2015 von manipulierten Abgaswerten bei Millionen VW-Dieselfahrzeugen erfahren haben will? Nachdem die Ermittlungen der US-Umweltbehörde öffentlich wurden? Kann so einer vorher nichts gewusst haben? Ja, macht Winterkorn mehrfach deutlich. „Das Undenkbare ist geschehen“ – der Abgasbetrug mit einem noch nicht absehbaren Schaden für den Konzern sei an ihm vorbeigelaufen. Er, der einstige Wirtschaftskapitän, gibt sich als Rädchen im großen VW-Getriebe. Abgeordnete können sich das Schmunzeln nicht verkneifen, auf der Zuhörer-Tribüne wird gelacht.

Winterkorn sagt, dass ihm der Begriff „Abschalteinrichtung“ bis zur Veröffentlichung des Skandals nicht bekannt gewesen sei. Mit einer solchen Software lässt sich die Abgasbehandlung beim normalen Fahren ausschalten und nur bei Abgastests aktivieren. „Ich bin kein Softwareingenieure“, erklärt der Zeuge:. „Das Thema ist bei mir nicht angekommen.“

Er habe dazu auch keine Akteneinsicht erhalten, sagt er noch. Und dass er nicht verstehe, warum er nicht informiert worden sei. Die Parlamentarier sollen eine mögliche Mitverantwortung der Politik bei der späten Aufdeckung gefälschter Abgaswerte von Millionen Dieselwagen aufarbeiten. Nach offiziellen Angaben hat der VW-Vorstand erst Anfang September 2015 von den Manipulationen erfahren, die zuerst in den USA entdeckt worden waren. Winterkorn hält daran fest: „Es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin.“ Zuletzt gab es jedoch auch Berichte, denen zufolge ein Manager-Treffen schon Ende Juli 2015 die Strategie gegenüber ermittelnden US-Behörden besprochen haben soll. Viele Fragen zu Informationsflüssen beantwortete Winterkorn nicht und verwies auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Der Ex-VW-Chef betonte, die Geschehnisse täten ihm leid: „Das was passiert ist, macht die Menschen wütend – mich auch.“ Er selbst habe durch seinen Rücktritt Ende September 2015 Verantwortung übernommen. Winterkorn nannte dies den „schwersten Schritt meines Lebens“. Nun sei „lückenlose Aufklärung das Gebot der Stunde“.

Der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens (Linke) sagt hinterher: „Um es vorsichtig auszudrücken: Herr Winterkorn ist in seinen Aussagen weit hinter dem zurückgeblieben, was er eigentlich wissen muss. Er hat in den zwei Stunden der Vernehmung viel geredet, aber nichts gesagt. Seine Glaubwürdigkeit sei schwer erschüttert. Behrens sprach von einer „spontanen Teilamnesie“. (mit dpa)

