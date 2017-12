Räckelwitz holt den Pott In der Endrunde können sich die Viktoria-Männer nach 2015 zum zweiten Mal durchsetzen.

Räckelwitz. Die schönsten Weihnachtsgeschenke sind die selbstgebastelten. Und genauso ein Geschenk haben die Räckelwitzer Volleyballer sich und ihren Anhängern auf den Gabentisch gelegt. Am dritten Advent stand die Endrunde des Bezirkspokals auf dem Programm. Die Aufgabe schien mit den Kontrahenten TSV Kunnersdorf, OSC Löbau und BW Hoyerswerda II schwer, da sämtliche Teams in der aktuellen Bezirksligatabelle vor den Räckelwitzern stehen.

Der Spieltag begann mit dem ersten Halbfinale zwischen dem leicht favorisierten OSC Löbau und Blau-Weiß Hoyerswerda II, das nach spannendem Kampf im Tiebreak entschieden wurde. Die Volleyballfreunde aus Hoyerswerda hatten am Ende die Nase vorn. Dann wurde der zweite Finalist gesucht. Kunnersdorf war in eigener Halle mit einem Riesenanhang, der tolle Stimmung machte, der Favorit. Aber Räckelwitz hatte noch eine Rechnung offen.

Das Hinspiel in der Liga hatte Viktoria mit 0:3 verloren und wollte sich unbedingt revanchieren. Doch obwohl sie sehr konzentriert ins Spiel gingen, mussten die Räckelwitzer immer einem Rückstand hinterherlaufen. Gegen Ende des ersten Satzes hatten sich die Gäste aber dann doch auf die Angriffe des Gegners – die agierten mit zwei Linkshändern – eingestellt und waren beim Stand von 20:20 drauf und dran, vorbei zu ziehen. Doch dann gelang es den Hausherren zweimal, den Block zu passieren und so hieß es 25:23 für Kunnersdorf.

Starke Leistung im zweiten Satz

Aber keiner der Viktorianer ließ den Kopf hängen. Mit dieser Einstellung starteten sie in den zweiten Satz und lagen von Beginn an in Front. Das Angriffsspiel lief auf Hochtouren. Und wenn die Hausherren versuchten, ihren Side out durchzubringen, krachte ihnen der Block den Ball vor die Füße. Mit 25:13 wurde Kunnersdorf deklassiert. Im entscheidenden Tiebreak – im Pokal werden nur zwei Gewinnsätze ausgespielt – dominierten die Viktorianer. Ein ums andere Mal flogen den Hausherren die Bälle um die Ohren und Räckelwitz lag während des gesamten Satzes komfortabel in Front.

Mit 15:11 gelang den Gästen die Revanche und damit der Einzug ins Finale – und da wollten die Viktoria-Männer nun auch den Pokal holen. Aus dem Liga-Sieg gegen Hoyerswerda II vor zwei Wochen nahmen die Räckelwitzer das Selbstbewusstsein mit ins Spiel, auch jetzt zu gewinnen. Eben dieses Spielergebnis schien auch in den Köpfen der Blau-Weißen zu stecken. In keiner Phase waren sie der Angriffswucht der Viktorianer gewachsen und lagen schnell zurück. Lediglich beim Stand von 16:10 für Räckelwitz gab es eine Schrecksekunde, als Stephan Gedik eine Verletzung anzeigte.

Nach einer Auszeit konnte er aber weiterspielen und zum klaren Satzgewinn von 25:15 beitragen. Im zweiten Finalsatz trugen sich dann alle in die Liste der Vollstrecker ein. Sichere Aufschläge, ein sicherer Block, stabile Feldabwehr und variable Angriffe über alle Positionen bestimmten das Räckelwitzer Spiel. Nach nur 18 Minuten und einem überzeugenden 25:13 durfte Kapitän Ludwig Eckert den Bezirkspokal in die Höhe strecken. Das war der verdiente Lohn für eine großartige kämpferische und spielerische Leistung. (ami)

Räckelwitz mit: Jan Büttner, Ludwig Eckert, Stephan Gedik, Jurij Lippitsch, Marcel Rölke und Stephan Wenke.

