Räckelwitz gewinnt in Weißwasser

Volleyball-Bezirksliga Männer. Es waren wieder nur sieben einsatzfähige Spieler vom SV Viktoria Räckelwitz, die sich am Sonnabend auf den Weg nach Weißwasser machten, um beim Tabellenletzten den Fluch der letzten drei Niederlagen in Folge zu besiegen. Doch das Spiel begann keineswegs so wie gewünscht. Die Kraftwerker nutzten die Schläfrigkeit der Gäste aus und zogen auf 5:1 davon. Schon war die erste Auszeit fällig, um die Reihen zu ordnen und sich wachzurütteln. Das gelang und Räckelwitz gewann am Ende alle drei Sätze (25:23, 25:19, 25:20). Bei der anschließenden Weihnachtsfeier wurde darüber diskutiert, ob Räckelwitz am kommenden Sonnabend im Bezirkspokal gegen zwei Landesligisten eine reelle Chance hat. Los geht es dann in der Ralbitzer Sporthalle um 14 Uhr. Viktoria hofft auf viele Fans zur Unterstützung. (ami)

