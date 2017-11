Radwegekonzept seit fünf Jahren In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Radwege ausgebaut und mit Asphalt befestigt worden.

Erst in diesem Jahr hatte die Stadt den Rad- und Fußweg zwischen Döbeln Ost und Pommlitz auf einem Kilometer Länge ausbauen lassen. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Vor fünf Jahren hatte die Stadt ein erste Radwegekonzept verabschiedet. Es legt fest, welche Wege für den Radverkehr ausgebaut und wie sie beschildert werden und wo es Verbesserungen für den Radverkehr geben soll.

Ein Teil ist mittlerweile umgesetzt. In den vergangenen Jahren waren eine Menge Radwege ausgebaut und mit Asphalt befestigt worden – das ist auch eine positive Auswirkung des Hochwassers 2013. So rollen die Radfahrer in Döbeln fast auf dem gesamten Mulderadweg auf Asphalt, und auch der Wanderweg nach Neugreußnig war mit einem Asphaltbelag aufgewertet worden. Nur an einigen Stellen in Wäldern ist es aus Naturschutzgründen bei der sandgeschlämmten Schotterdecke geblieben.

Erst in diesem Jahr war der Weg vom Amselgrund nach Pommlitz auf rund einem Kilometer Länge ausgebaut worden. Auch das ist ein Vorhaben, das mit Mitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung bezahlt wurde. Einige der im Konzept festgeschriebenen Vorhaben sind bisher noch nicht realisiert: so der Ausbau der Oberranschützer Straße zum Gewerbegebiet Ost und der Ausbau der parallel zur B 169 verlaufenden Straße nach Neudorf. Viele Einbahnstraßen sind für Radfahrer geöffnet worden. Eine wichtige allerdings noch nicht: die Oberranschützer Straße vom Sörmitzer Steg nach Döbeln Ost I.

Die neuen Ortsteile um Mochau und Ziegra spielen bisher im Radwegekonzept keine Rolle. Trotzdem hatte die Stadt auch dort schon Vorhaben umgesetzt. Bei Limmritz wurde der Zschopautalweg mit einer Schwarzdecke ausgebaut. Auf Mochauer Gebiet beteiligt sich die Stadt an der Ausschilderung der Jahnatalroute. Darüber hinaus gebe es Gedanken, wie die eingemeindeten Ortsteile in die Radwegekonzeption der Stadt Döbeln eingebunden werden können. Eine genaue Aussage dazu sei aber noch nicht möglich, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. (DA/jh)

