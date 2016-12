Gut zu wissen Radwegebau soll Ende 2017 starten Allerdings geht es nur um den ersten Abschnitt. Auf einem anderen könnte ihm eine Eidechse im Weg sein.

Wenn alle Vorbereitungen reibungslos verlaufen, könnte es Ende 2017 mit dem ersten Bauabschnitt des Radweges zwischen Waldheim und Rochlitz losgehen. Das teilte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Isabel Siebert auf Anfrage des DA mit.

Bei dem ersten Abschnitt handelt es sich um den 8,3 Kilometer langen Bereich zwischen Waldheim und Geringswalde. Der genehmigte Vorentwurf für den ersten Abschnitt lag bereits im Februar 2016 vor (DA berichtete).

In diesem Jahr wurde das Baurecht hergestellt. „Baurecht bedeutet in diesem Fall, dass wir voraussichtlich ohne Planfeststellungsverfahren auskommen“, sagte die Pressesprecherin. Das Lasuv kann das Baurecht in einfachen Fällen auch selbst herstellen, indem es die Zustimmung aller durch das Vorhaben Betroffenen einvernehmlich einholt. Mit der Zustimmung kann eine Einordnung in das Bauprogramm 2017 erfolgen. Für die weiteren Bauabschnitte erfolgt gegenwärtig die Vorentwurfsbearbeitung. Der zweite Bauabschnitt ist ein recht kurzer. Es handelt sich um einen nur einen Kilometer langen Bereich in Geringswalde. „Der geplanter Baubeginn ist in Abhängigkeit der naturschutzfachlich möglichen Bauzeiten für 2018 denkbar, da in diesem Bereich die Zauneidechse angesiedelt ist“, so Isabel Siebert. Für den dritten und vierten Bauabschnitt von Geringswalde nach Rochlitz werden zurzeit die Vorentwürfe bearbeitet. „Aufgrund der ausgewiesenen europäischen FFH- und Vogelschutzgebiete im vierten Bauabschnitt ist mit Sonderuntersuchungen und längeren Planungszeiträumen zu rechnen. Deshalb kann hierfür seriös noch keine Aussage zu einer möglichen Terminkette für Baubeginne benannt werden“, so die Pressesprecherin. .

Das Lasuv übernimmt die Planung, Finanzierung und Umsetzung des Projektes. Die Kommunen, die an der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Waldheim und Rochlitz liegen, haben nach Aussage des Geringswalder Bürgermeisters Thomas Arnold alles dafür getan, damit der Radweg entstehen kann. Arnold ist für die Koordinierung zwischen den Kommunen und dem Lasuv zuständig

Die Städte und Gemeinden entlang der ehemaligen Bahnstrecke haben das Land gekauft und stellen einen Teil davon dem Lasuv für den Bau des Radweges zur Verfügung.

Nach der derzeitigen Planung liegen die Kosten für den etwa 20 Kilometer langen Radweg bei etwa vier Millionen Euro. Der Radweg von Waldheim nach Rochlitz soll zu einer Verbindung zwischen den beiden Radwanderwegen entlang der Zschopau und der Mulde werden.

Seit Herbst 2012 ist die alte Bahnstrecke für die Umnutzung als Radweg vorbereitet. Das heißt, die Schwellen und Schienen wurden entfernt und Betonrecycling in den Boden eingearbeitet. Doch nun ist schon wieder alles verwildert. Vor Beginn der Bauarbeiten ist deshalb eine erneute Beräumung der jeweiligen Streckenabschnitte notwendig. Das trifft bei vielen Leuten auf Unverständnis, da so wieder zusätzlich Geld und Zeit investiert werden muss. Bereits im Oktober 2014 gab es eine Abstimmung der Kommunen mit dem Lasuv wegen der Planung des Radweges.

