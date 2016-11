Radwege sorgen für Diskussionen Görlitz folgt bundesweiten Empfehlungen und verpasste bereits 15 Straßen Radschutzstreifen. Das geht so weiter.

Beim Vor-Ort-Termin Reichenbacher Straße waren sich Verkehrsplaner Jens Kunstmann, Tiefbauamtsleiter Torsten Tschage und Peter Frenes (v. l.) von der Straßenverkehrsbehörde einig: Der heftige Schwenk des Radschutzstreifens an der Bushaltestelle Schwarzer Weg wird bei der nächsten Wartung verbessert.

Radfahrer besser neben der Fahrbahn? Beim Zustand des Gehweges an der Reichenbacher Straße wäre das eher keine so gute Idee.

Joachim Pache ist sauer. Über die neue Markierung auf der Reichenbacher Straße. „Die Hauptverkehrsader wird durch einen Radschutzstreifen eingeengt. So etwas habe ich noch nirgends gesehen.“

Doch, das sieht man immer öfter, entgegnet Jens Kunstmann, Verkehrsplaner in der Görlitzer Stadtverwaltung. Denn nach Untersuchungen der Unfallforschung und einer ab 2009 auf den Weg gebrachten Änderung der Straßenverkehrsordnung gibt es immer weniger benutzungspflichtige Radwege in Deutschland. „Radfahrer gehören nicht neben, sondern, wo es geht, wieder auf die Straße“, sagt Kunstmann. Dann nämlich sind Kraftfahrer aufmerksamer.

Auch in Görlitz wird Radlern oft freigestellt, je nach beschilderter Zulässigkeit zwischen Straße, Radweg oder mitnutzbarem Gehweg zu wählen. Wo Straßen breit genug sind, werden Schutzstreifen angeboten. In Görlitz sind sie bereits auf 15 Straßen und Plätzen zu finden, auch auf Hauptverkehrswegen, weil gerade diese meist über ausreichende Breiten verfügen. „Es gibt Radschutzstreifen längst auf Rauschwalder- und Brautwiesenstraße und auch zwischen Rauschwalde und Schlauroth. Die Komplettierung dieser Radverkehrsachse auf der Reichenbacher Straße war schon lange vorgesehen“, berichtet Jens Kunstmann. Joachim Pache hat eine andere Vorstellung: Ein Radweg hätte dort bequem auf dem Fußweg Platz. „Erstens wäre das wieder ein abgeschotteter Sonderweg für Radler, zweitens gibt hier gar keinen Fußweg, eher nur eine Art Trampelpfad“, zeigt Tiefbauamtsleiter Torsten Tschage bei einem Ortstermin. Eine neue Verkehrsführung anzulegen, würde vor allem einen grundhaften Ausbau bedeuten, inklusive finanzieller Beteiligung aller Anlieger: „Das ist hier weder nötig noch gewollt.“

In die Überlegungen platzte Mitte des Jahres die Förderzusage für eine Decklagenerneuerung. Der neue Belag stabilisiert die Straße und beseitigt Unebenheiten sowie unterschiedliches Material an den Rändern. „Da ohnehin neu markiert werden musste, nutzten wir das auch für die Radschutzstreifen“, erklärt Torsten Tschage.

Im Frühjahr bekam dafür das Dresdener Ingenieurbüro Isup den Auftrag, diese Neueinordnung des Radverkehrs zu untersuchen. „Dieses Büro wurde bewusst beauftragt, weil dort Verkehrsingenieure arbeiten, die bundesweit an der Lösung von Radfahrer-Führungen beteiligt sind und entsprechende Erfahrungen besitzen“, begründet Peter Frenes von der Görlitzer Straßenverkehrsbehörde. Im Ergebnis entstand die dann angeordnete Markierung, bei der „alle gesetzlich vorgeschriebenen Breiten eingehalten wurden“. Mehr noch: Die Straßenbreite erlaubte erstmals in Görlitz neben dem stadtauswärtigen Schutzstreifen im Abschnitt der Parkflächen noch eine zusätzliche Sicherheitsmarkierung. Ein Mittelstreifen dagegen fehlt wie auf fast allen Straßen mit Radschutzstreifen. „Weil sich Kraftfahrer besser rechts am Schutzstreifen und nicht links an der Mittellinie orientieren sollen“, interpretiert Jens Kunstmann den Sinn dieser bundesweit geltenden Empfehlung.

Stadteinwärts wurden mit dem neuen Schutzstreifen auch Gefahrenstellen beseitigt. Zum Beispiel hatte es Unfälle bei der Ausfahrt vom Rewe-Gelände gegeben, als Radler dort auf dem Gehweg fuhren. Auf dem neuen Schutzstreifen ist die Sicht für alle Seiten besser. Ähnlich trifft das auf die Markierungslösung stadteinwärts nach der Bushaltestelle Rauschwalder Straße zu, die SZ-Leserin Ursula Lindner so kommentiert: „An der Einmündung Brautwiesenstraße müssen Radler, die im Kreuzungsbereich in die Mitte zwischen die Autos verwiesen werden, suizidale Tendenzen aufweisen.“ Darüber schütteln alle Verkehrsplaner mit den Köpfen: Denn hier sollte eben nicht mehr, wie vorher, der Radfahrer irgendwie sporadisch auf die Geradeaus-, Links- oder Rechtsabbiegerspur wechseln, sondern eine klare Führung erhalten. Deshalb werden jetzt in einer zugegeben ungewöhnlich anmutenden Markierung Kraftfahrer darauf aufmerksam gemacht, dass eben auch Radler unterwegs sind. „Dass bei allen Spurwechseln und Abbiegevarianten vorausschauend, mit Spiegel-Hilfe und Schulterblick gearbeitet werden muss, lernt jeder schon in der Fahrschule“, erinnert Peter Frenes. Dass Radstreifen zur Richtungsänderung zur Straßenmitte geführt werden, funktioniert zudem in Görlitz schon längst, zum Beispiel von der Kröl- zur Bahnhofstraße oder auch beim Abbiegen von der Luther- in die Melanchthonstraße.

Die Kritiker haben allerdings recht, wenn ihnen die Markierung stellenweise seltsam anmutet. Tatsächlich sind in der Ausführung einige optische Übergänge missraten, müssen Markierungen überfahren werden, gibt es Knicke und teils zu üppig gezeichnete Sperrflächen. Beispiel Haltestelle Schwarzer Weg: Hier wird der Fahrfluss wie ein Trichter kurz zusammengepresst. „Das müsste nicht sein, wenn die Verschwenkung gefälliger verlaufen würde“, bestätigt Torsten Tschage Mängel in der Ausführung der Markierungen. Das gilt auch für die Kreuzung Brautwiesenstraße. „Um ein Auffräsen der Straße mit anschließend neuer Markierung zu vermeiden, haben wir den Verlauf so akzeptiert“, erklärt er. Unglücklich markierte Stellen würden sich allerdings schnell abfahren: „Wir haben das im Blick und werden bei Unterhaltsmarkierungen den ursprünglich bemaßten Verlauf einhalten“, sagt Tschage zu. Er kündigt zudem an, dass es 2017 weitergehen wird: „Dann erfolgt die Decken-Sanierung der Reichenbacher Straße zwischen Kreisverkehr und Karl-Eichler-Straße einschließlich Ampelkreuzung. Auch dort wird es Radschutzstreifen geben.“

Jens Kunstmann hat erfahren: „Dass manche Autofahrer aus Unkenntnis der Regeln die neuen Markierungen völlig fehlinterpretieren, war nicht vorhersehbar.“ Offensichtlich seien noch ein längerer Lernprozess, aber auch Kontrollen erforderlich. Dabei ist es nach der StVO ganz einfach: Durch Leitlinien markierte Schutzstreifen für den Radverkehr dürfen nicht überfahren werden. Einzige Ausnahme ist sehr breiter Gegenverkehr, etwa ein Bus. Und einige Radfahrer müssen noch lernen, die Schutzstreifen nur in der zugelassenen Richtung zu benutzen. Das zu wissen, ist wichtig. Denn der Ausbau mit Radschutzstreifen geht auch in Görlitz weiter.

