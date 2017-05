Radwegbeleuchtung im Etat Auf der Trasse zwischen Groß- und Kleinröhrsdorf ist es nachts stockdunkel. Das könnte sich jetzt ändern.

© dpa

Knapp 60 000 Euro investiert die Stadt Großröhrsdorf in diesem Jahr in eine moderne, energiesparende Straßenbeleuchtung. Den Auftrag dafür vergab der Stadtrat an die Sebnitzer Firma Wärme- und Energieanlagenbau. Die Firma war bereits mehrfach für die Stadt tätig, unter anderem bei der Neuinstallation der Beleuchtung in Kleinröhrsdorf. Die Firma sei in der Lage, den Auftrag ordnungsgemäß auszuführen, so die Einschätzung. Modernisiert werden die Anlagen im Bereich Melanchthonstraße und Radeberger-/Freiheitsstraße. Im Bereich Melanchthonstraße vorerst nur die Freileitungen. Die Stadt rechnet mit der modernen LED-Technik mit Einsparungen von 2 000 bis 3 000 Euro im Jahr.

In diesem Jahr plant die Stadt auch noch, den Radweg zwischen Klein- und Großröhrsdorf mit einer Beleuchtung auszustatten. Das steht schon lange auf der Wunschliste der Bürger im Ortsteil und soll nun mit Fördermitteln aus dem Programm (IlE, Integrierte ländliche Entwicklung) realisiert werden. Ganz sicher sind die Fördermittel noch nicht, aber die Stadt hofft darauf. 89 000 Euro hat die Stadt dafür im Haushalt veranschlagt.

Die Beleuchtung wird schon lange gefordert und war mehrfach Thema im Stadtrat. Die Sicht sei im Dunkeln auf der Trasse durch den Wald schlecht und die Durchfahrt gefährlich, so die Begründung. So seien auch viele Kleinröhrsdorfer dort auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule unterwegs. (SZ/ha)

zur Startseite