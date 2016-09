Radwegbau verzögert sich Erst Ende November soll die Trasse bis Gersdorf fertig werden. Ein Anwohner übt Kritik.

In Gersdorf verlegen die Bauleute derzeit neue Regenwasserrohre. Dadurch wird sich nach Informationen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr der Radwegbau erheblich verzögern. Außerdem ist die Straße hier halbseitig gesperrt. © Matthias Schumann

Die Radler sind nicht zu bremsen. Die Trasse zwischen Steina und Gersdorf ist längst nicht fertig, schon sind sie darauf unterwegs. Sogar dort, wo noch nicht asphaltiert ist, holpern sie über den Schotter, statt an der gefährlichen Staatsstraße entlang. Bis der Abschnitt von 2,2 Kilometern fertig sein wird, müssen sich aber alle Radfahrer, die schon ungeduldig warten, erneut länger gedulden als geplant. Denn am 30. September wird der Weg garantiert nicht fertig. So fehlt auch noch der Brückenschlag über die Weißbach. In Gersdorf wird fieberhaft an Regenwasserkanälen gebuddelt. Es hieß ja voraussichtlich bis Ende September. 820 000 Euro wurden für das Bauvorhaben ursprünglich eingeplant.

Anwohner Wolfgang Lissner beobachtet das Geschehen nun schon seit Monaten. Die Arbeit der Bauleute sei in Ordnung. Aber die Bauplanung kritisiert er heftig. Chaotisch sei sie. Anfangs hätte doch sofort mit der Brücke begonnen werden müssen. Derzeit sei dort wieder eine Pause im Betonbau. Es werde jetzt auf eine Firma gewartet, die bestimmte Eisenteile beschichten soll. Nur ganz selten habe er bisher sonnabends Bauleute gesehen, ärgert sich der Rentner, damit es vorwärts geht.

Warum dauert es solange?

Und Steuermittel würden aus seiner Sicht verschwendet, schimpft er, und deutet auf die gewaltige Betonkonstruktion für den Radweg. „60 Tonnen soll die Brücke tragen können. Werden die Radler immer dicker?“ Das sei doch völlig übertrieben. Die Pflastersteine aus seiner weggerissenen Zufahrt habe man ihm vor die Einfahrt des Wohnwagens gestellt. Da sei kein Rauskommen. Anfangs sei das kein Problem gewesen: Aber wer habe denn geahnt, dass das jetzt so lange dauert?

Isabel Siebert, Sprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, räumt ein, dass derzeit noch immer an der Brücke, einer Stützwand und am Regenwasserkanal in Gersdorf gebaut werde. Dort liegt für das Amt offenbar der Hauptgrund für den Bauverzug. Die Sprecherin erklärt: „Die Arbeiten haben sich verzögert, da sich im Baugeschehen herausgestellt hat, dass die vorhandenen Regenwasserkanäle nicht mit dem Radweg überbaut werden können.“ So sei entschieden worden, die Regenwasserkanäle zu erneuern. Im Bereich gegenüber vom Einkaufszentrum in Gersdorf seien die Rohre schon in der Erde. Von der Kreuzung am Viadukt bis zum Bahnhof wird dies in den nächsten Wochen geschehen. Da der Regenwasserkanal die Voraussetzung für den Radwegbau sei, ziehe sich das Vorhaben hin.

Nochmal eine Vollsperrung

Die Kraftfahrer müssen sich auch noch einmal auf eine Vollsperrung einrichten. Die ist in Gersdorf zu erwarten. Dort soll die Straßendecke komplett saniert werden, von der Kreuzung am Viadukt bis zum Bahnhof. Damit ist aber erst nach dem Bau des Regenwasserkanals und der neuen Borde zu rechnen. Ein Termin für die Sperrung könne noch nicht gesagt werden. Fest steht aber, dass etwa eine Woche dicht sein wird.

In Dresden rechnet man jetzt Ende November mit dem fertigen Radweg. Daran glaubt Wolfgang Lissner nicht. Angst hat er vor allem vor Regen und Schnee. Beim zurückliegenden Guss habe das Wasser 20 Zentimeter hoch auf der Baustelle vor seinen Garagen gestanden. Er musste in Gummistiefeln ins Auto steigen.

