Radwegbau verschiebt sich weiter Für die Stützmauern sind neue Bemessungen nötig. Vor 2019 ist nicht mit dem ersten Spatenstich zu rechnen.

Auch im kommenden Jahr werden die Mädchen und Jungen aus Waldheim, die nach Gebersbach ins Freibad wollen, mit ihrem Rad auf der Straße fahren müssen. Jedenfalls einen großen Teil der Strecke. Der seit fast 14 Jahren geplante Bau des Radweges zwischen Waldheim und Gebersbach verschiebt sich weiter. Das kündigt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf eine entsprechende Anfrage des Döbelner Anzeigers an.

Für das Vorhaben liege inzwischen ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen vor. Derzeit entstehe die Ausführungsplanung für den kombinierten Rad- und Gehweg sowie die Bauwerksplanung. „Dabei wurde festgestellt, dass in Teilabschnitten die technische Lösung für die Gründung von Stützmauern überarbeiten werden muss“, so die Pressesprecherin. Die mit der Fachbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen abgestimmten, zusätzlich erforderlichen Erkundungsarbeiten könnten voraussichtlich nicht vor dem Frühjahr 2018 abgeschlossen werden. „Erst danach können die Stützmauergründungen endgültig neu bemessen werden“, erläutert Isabel Siebert.

Aufgrund dieser geänderten Planung werde ein Planfeststellungsänderungs- oder -ergänzungsverfahren erforderlich. Mit einem Baubeginn sei deshalb im kommenden Jahr nicht mehr zu rechnen. Noch im März dieses Jahres hatte das Lasuv den Baubeginn für den rund 1,3 Kilometer langen Weg spätestens für Herbst 2017 angekündigt.

Dafür hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr rund 1,9 Millionen Euro in seinem Haushalt für dieses Jahr eingeplant. Das waren bereits 100 000 Euro mehr als 2016. Ob und in welchem Umfang sich der Betrag durch die Verzögerung weiter erhöht, vermag das Lasuv derzeit nicht zu sagen. „Aussagen zu möglichen Kostenveränderungen können erst nach Abschluss der ergänzenden Untersuchungen und Überplanung der Stützmauergründungen getroffen werden“, erklärt Isabel Siebert.

Der Weg soll an der von Waldheim in Richtung Gebersbach führenden rechten Straßenseite entstehen. Am Ortseingang von Gebersbach ist eine Straßenquerung notwendig. Denn an dieser Stelle trifft der neue Weg auf den bestehenden Radweg durch den Ortsteil Gebersbach. Eine Ampel, die das Überqueren der S 32 erleichtern könnte, ist nicht vorgesehen. Aufgrund des Flora-Fauna-Habitats „Unteres Zschopautal“ kann der Weg von Waldheim aus nicht auf der linken Seite entlangführen. Das Schutzgebiet erstreckt sich vom Ortsausgang der Stadt auf einer Länge von rund 110 Metern nördlich der S 32.

