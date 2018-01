Radwegbau nach Protesten Der Einsatz für mehr Sicherheit der Radler zwischen Bockelwitz und Mügeln hat sich gelohnt. Aber einen Termin für den Bau gibt es noch nicht.

Im Oktober hatten sich Anwohner mit einer Fahrradtour für den Bau des Radwegs eingesetzt. © Dietmar Thomas/Archiv

Mügeln. Seit Jahren ist der fehlende Rad- und Fußweg neben der Staatsstraße 31 von Bockelwitz über Neusornzig und Mügeln bis Oschatz ein Ärgernis für die Menschen in der Region. Doch nun haben die verantwortlichen Stellen offenbar eingelenkt. Diese Nachricht brachte der Landtagsabgeordnete Volkmar Winkler (SPD) nach einem Gespräch mit dem Staatssekretär im Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA), Hartmut Mangold, mit. „Wenn alles gut läuft, kann der Radweg schon bald in Planung gegeben werden“, sagte Winkler.

Noch im Sommer des vergangenen Jahres hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt, keine Notwendigkeit für den Bau eines Rad- und Fußweges zu sehen. Dabei bezog sich die Behörde auf Zahlen aus dem Jahr 2014. Das SMWA prüfte aufgrund der öffentlichen Proteste noch mal im November 2017 den Fall und erkannte, dass gegenüber der Zählung von 2011 die Landesverkehrsprognose für 2030 eine erhebliche Steigerung darstellt.

Über 5 000 Fahrzeuge werden zukünftig täglich über die S31 fahren. „Da sich die Verkehrsbelastung so erheblich gesteigert hat, wird es in den nächsten Wochen ein Gespräch zwischen dem SMWA, der Kommune und dem Landkreis geben, um ein Streckenkonzept zu erarbeiten“, so Winkler. Die Region habe ein wichtiges Zeichen mit Aktivitäten wie dem Radcorso gesetzt und somit die Landespolitik für das Thema sensibilisiert.

Wann der Bau des Radweges beginnt, hängt von vielen Faktoren ab: Zum Beispiel der schnellen Entscheidung zur Trassenführung, den Planungskapazitäten im Lasuv, den Einwänden der im Planungsverfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange sowie dem Wohlwollen der Anlieger zur Bereitstellung des notwendigen Baulandes. (DA/fk)

