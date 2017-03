Radweg über Brücke gesperrt

Bis 31. April ist ein Teil des Weißeritzradwegs in Freital gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Brücke Fichtestraße, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Freitaler Strom und Gas zieht verschiedene Kabel in die Schutzrohre unter der Brücke ein. Eine Umleitung über die Dresdner Straße und Richard-Wagner-Straße ist ausgeschildert. Ursprünglich waren die Arbeiten schon für Jahresbeginn geplant. Wetterbedingt können sie aber erst jetzt erledigt werden. Die Brücke war erst Anfang Oktober nach zweimonatiger Sperrung wieder freigegeben worden. Zuvor wurden der Holzbelag erneuert, das Geländer instand gesetzt und der Anstrich am Stahltragwerk ausgebessert. Die aktuellen Kabelarbeiten hatten sich aber erst ergeben, als die Arbeiten damals schon liefen: „Eine Koordination und Einplanung konnte aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr stattfinden.“ (SZ/cb)

zur Startseite