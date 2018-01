Radweg-Studie soll im März vorliegen

In spätestens zwei Monaten soll Klarheit herrschen, ob an der Dresdner Straße in Potschappel ein Radstreifen markiert werden kann. Wie Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz mitteilt, werde die Studie, die die Stadt bei einem auf Radwege spezialisierten Planungsbüro in Auftrag gegeben hat, voraussichtlich im März den Stadträten vorgestellt. Die Stadt hatte die Dresdner Straße bereits umfassend untersuchen lassen – vom Freitaler Büro Maut und Selzer. Demnach wäre eine Markierung von Radstreifen auf dem Potschappler Abschnitt kaum möglich, weil die Straße in diesem Bereich zu schmal ist. Hinzu kommen Pflanzinseln in der Straßenmitte. In Döhlen und Deuben hingegen könnte ein Radstreifen markiert werden. Allerdings müssten dafür Parkplätze gestrichen werden. Im Freitaler Rathaus vertrat man wegen dieser Untersuchungsergebnisse die Meinung, dass ein Radstreifen nicht markiert werden kann. Die Mehrheit des Stadtrates sah das anders. Deswegen gibt es nun die erneute Untersuchung. (SZ/win)

