Radweg soll im Frühjahr fertig Die Strecke bis Gersdorf soll Ende Mai komplett sein. Ein genereller Weiterbau Richtung Kamenz ist dieses Jahr aber noch nicht vorgesehen.

Symbolfoto. © Rafael Sampedro

Am Radweg zwischen Steina und Gersdorf wird seit Monaten gebaut. Oder auch nicht. Die Arbeiten verzögerten sich drastisch, eigentlich sollte bereits im September alles Geschichte sein. Später relativierte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Versprechungen auf „zumindest noch in diesem Jahr“. Damit war allerdings 2016 gemeint. Das Jahresende liegt über zwei Monate zurück. Seitdem ist es ruhig an der Staatsstraße 95.

„Die Arbeiten konnten wegen des Winterwetters im Januar noch nicht beginnen, Anfang März gibt es voraussichtlich einen Neustart“, so Pressesprecherin Nicole Wernicke. Es müssen noch rund 200 Meter Radweg im zweiten Bauabschnitt fertiggestellt werden – vom Bahnhof Gersdorf in Richtung Kamenz. Markierungen, Beschilderung sowie die Absturzsicherung an der Brücke in Weißbach folgen als Restarbeiten. Ein Holz-Verbau in der Ortslage Gersdorf wurde als bauzeitliche Sicherung der Bahndammböschung notwendig und wird nun nach der Errichtung der Winkelstützen aber wieder entfernt. Ist dies passiert, dann ist auch der Radweg fertig. „Dies soll voraussichtlich Ende Mai sein“, so Nicole Wernicke.

Damit wären dann knapp vier der etwa 8,5 Kilometer langen Trasse befahrbar. Der erste und bisher einzige fertige Abschnitt erstreckt sich über 1,7 Kilometer von Pulsnitz nach Steina und kostete laut SZ-Archiv 520 000 Euro. Mit Kosten zwischen 3,2 und 3,4 Millionen Euro rechneten die Planer insgesamt. Der generelle Weiterbau in Richtung Kamenz ist dieses Jahr allerdings noch nicht vorgesehen. „Dazu ist es notwendig, ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen, für welches wir derzeit die entsprechenden Unterlagen vorbereiten“, heißt es aus dem Landesamt.

Übrigens: In der Ortsdurchfahrt Gersdorf soll nun auch noch die Fahrbahn erneuert werden. Dies passiert voraussichtlich ab Frühjahr 2017. Rechtzeitig vor Baubeginn gibt es dazu Informationen.

