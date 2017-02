Radweg soll Geld einbringen

Die Stadt Wilsdruff hat den Radweg zwischen Herzogswalde und dem Bahnhof Helbigsdorf in das Straßenbestandsverzeichnis eingetragen. Dort ist die auf dem ehemaligen Bahndamm verlaufende Strecke jetzt offiziell als Feld- und Waldweg gelistet. Die Formsache – an dem Weg selbst ändert sich nichts – hat einen finanziellen Hintergrund: Das Land Sachsen reicht Geld für die Instandsetzung und Erneuerung aus. Pro Kilometer liegt die Pauschale für Geh- und Radwege bei mehr als 1 000 Euro. Allerdings gibt es die Unterstützung nur, wenn der Weg im Straßenverzeichnis eingetragen ist. Stadtrat Matthias Schlönvogt bat in diesem Zusammenhang um eine bessere Beschilderung in Helbigsdorf. (hey)

zur Startseite