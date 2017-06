Radweg soll doch nicht kommen Die Straße soll schmaler werden. Das weckt Begehrlichkeiten. Aber nicht bei allen.

Aus dem gewünschten Radweg von der Hocksteinschänke nach Stürza wird wohl nichts. © picture alliance / dpa

Die Straße von der Hocksteinschänke nach Stürza, als Teil der ehemaligen Rennstrecke, ist ziemlich viel befahren. Dementsprechend schlecht ist inzwischen auch ihr Zustand. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will die Straße nun sanieren lassen. Die Straßenbreite soll von jetzt 20 Metern auf sieben Metern verringert werden. Das weckt Hoffnung bei den Anwohnern und bei der Stadtverwaltung. Wunsch war es, die Straße so umzubauen, dass künftig auch ein straßenbegleitender Radweg mit angelegt werden könnte, in einfacher Form, also nicht gepflastert, sondern nur mit einem weißen Randstreifen abgetrennt. Daraus wird wohl nichts werden. Die Stadtverwaltung hatte mehrmals beim Lasuv angefragt. In einer Beratung hat die Behörde nun den Radweg abgelehnt. Nichtsdestotrotz will die Stadt Hohnstein am Thema dran bleiben. „Wir verlangen den Straßenausbau so, dass später noch Platz für einen Radweg bleibt“, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Neben der Straße soll auch der Kreuzungsbereich nach Stürza ausgebaut werden. Die Bauarbeiten sind für die Zeit zwischen Herbst 2017 und Frühjahr 2018 geplant. (SZ/aw)

zur Startseite