Radweg nach Förstgen wird erneuert Einfach sind die Arbeiten nicht. Wurzeln, Elektrokabel und altes Abbruchmaterial sorgen für Überraschungen. Im August soll der Weg wieder befahrbar sein.

Kein Durchkommen ist jetzt auf dem Radweg von Mücka nach Förstgen. Er bekommt wieder ein durchgehendes Asphaltband. Nur die ursprünglich 78 Straßenlampen werden in ihrer Anzahl auf ein Drittel reduziert. © Jens Trenkler

Wenn im August das neue Schuljahr beginnt, dann sollen die Förstgener Kinder und Jugendlichen wieder in die Oberschule nach Mücka und zurück radeln können. So sieht es der Plan vor, berichtete Mückas Bürgermeister Uwe Blättner am Dienstag im Gemeinderat. Die Rede ist von dem Radweg von Mücka nach Förstgen, der gesperrt ist, weil er abschnittsweise neu gebaut wird. Ein Vorhaben, dass vor allem die Förstgener schon lange beschäftigt. Denn über die Jahre haben die Wurzeln angrenzender Bäume den Radweg unterwandert und ihn stellenweise angehoben. Mit dem Fahrrad war er an manchen Abschnitten nur noch schwer passierbar.

Das soll sich nun ändern. Seit dem 19. Juni ist die Firma STB See dabei, den asphaltierten Radweg wieder glatt zu bügeln. Aber so einfach ist das nicht, wie der Bürgermeister am Dienstag erläuterte. Zum einen führen unter und teilweise neben dem Radweg das Kabel für die Straßenbeleuchtung sowie eine Stromleitung mit zehn Kilovolt in wechselnder Höhe durch das Erdreich. Zum anderen sind die Bauarbeiter auf altes Abbruchmaterial gestoßen, dass dort im Zuge des Radwegbaus gleich mit in den Untergrund entsorgt wurde. Ebenso konnte die zum Beseitigen der Wurzeln eingesetzte Fräse nur anteilig ihre Arbeit leisten, weil der Bauuntergrund so schwierig beschaffen ist. Trotz dieser Schwierigkeiten, so Uwe Blättner, soll zum neuen Schuljahr auf dem Weg wieder geradelt werden können.

Das bestätigt auch der Landkreis als Bauherr. Dieser ist mit den Schwierigkeiten genauso konfrontiert wie die Gemeinde. Zum Arbeitsumfang sagt Landkreis-Sprecherin Marina Michel: „Bei den großen Wurzelaufbrüchen wird der Radweg grundhaft erneuert, die Wurzeln werden entfernt. Für eine dauerhafte Sicherung gegen die Wurzelaufbrüche wird entlang des gesamten Radweges eine Wurzelschutzfolie eingebaut.“ Die Baukosten liegen bei rund 300000 Euro und damit etwas über der Zuschlagsumme. Die Mehrkosten sind bedingt durch das vorhandene Beleuchtungskabel und die Erschwernisse im Baugrund, heißt es aus dem Landratsamt. Diese Instandsetzung wird mit bis zu 90 Prozent vom Freistaat gefördert.

Mücka hat auch seinen Anteil am Radweg. Die Gemeinde ist für die Beleuchtung zuständig. Dabei soll nur noch jede dritte der insgesamt 78 Straßenlampen wieder aufgestellt werden. Der Rest wird eingelagert oder dient als Ersatzteilspender.

zur Startseite