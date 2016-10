Radweg kommt erst im nächsten Jahr Der Radweg an der ELG Holz sollte bereits dieses Jahr saniert werden. Das hatte die Stadt im Frühsommer zumindest bekannt gegeben.

Der Radweg an der ELG Holz sollte bereits dieses Jahr saniert werden. Das hatte die Stadt im Frühsommer bekannt gegeben. Was ist nun damit, fragte die SZ deshalb im Rathaus nach. Und erfuhr: Die Planung befindet sich in der Genehmigungsphase. Dem Landratsamt Meißen, der Unteren Wasserbehörde und der zuständigen Landestalsperrenverwaltung lägen die Unterlagen zur Stellungnahme vor. Die Stadt hat sich deshalb entschieden, die Maßnahme erst von Mai bis Ende Juli 2017 auszuführen. Der Bau- und Finanzierungsbeschluss ist für den Technischen Ausschuss am 17. Oktober vorgesehen. Gebaut werden soll mit einer Förderung. Ursprünglich war nur die Ausbesserung des Weges vorgesehen. Etwa 20 Meter des derzeitigen Asphalt- und Betonweges müssen saniert werden. Dieser ist teilweise an der Böschung unterspült und ausgebrochen. Deshalb hat den Radfahrern das Ende des Gerichtsstreites mit der ELG Holz bislang wenig genutzt. Statt des Bretterzauns stehen nun Absperrungen wegen der Gefahren. Zur Finanzierung hat die Stadt 50 000 Euro in ihren Doppelhaushalt 2016/2017 eingestellt. 42 500 Euro kommen über die Förderung. (SZ/krü/ulb)

