Radweg: ja, nein, vielleicht Im Bauausschuss wurde die Planung eines neuen Radwegs beschlossen. Doch zu erst geht es um Grundstücksansprüche.

Die Kurve am Lößnitzgymnasium ist wegen ihrer schlechten Einsicht gefährlich. Dort, wo jetzt die Mauer zum Grundstück der Jugendherberge steht, könnte eines Tages ein Radweg auf die Weintraubenstraße stoßen. Doch bis zur Umsetzung dürfte wohl einige Zeit vergehen. © Norbert Millauer

Bürokratie kann mitunter kompliziert sein. Das hat sich zuletzt im Radebeuler Bauausschuss gezeigt, als dort über das Für und Wider eines neuen Radwegs zwischen Richard-Wagner-Straße und Weintraubenstraße diskutiert wurde. Ein Weg, den die Stadt plant, obwohl für seinen Bau zunächst gar kein Geld da ist. Der folglich sowieso nicht kurzfristig gebaut werden kann. Dessen Planung dennoch wichtig sei, um Grundstücksansprüche zu klären.

Aber noch einmal langsam: Im Stadtplanungsamt wurde ein Entwurf für den neuen Weg gemacht. Der Plan sieht vor, die Richard-Wagner-Straße für Radfahrer und Fußgänger mit der Weintraubenstraße zu verbinden. Die fünf Meter breite Trasse würde parallel zur Mozartstraße verlaufen, vom Sport- und Freizeitzentrum Krokofit bis zur Kurve Roseggerstraße. Momentan gehört die Fläche zum Grundstück der Jugendherberge. Dort wo jetzt eine besprayte Steinmauer an der Weintraubenstraße steht, käme der Radweg heraus.

Für Stadtrat Jan Mücke (FDP) klingt dieser Plan nach einem Schildbürgerstreich und purer Verschwendung von Steuergeldern. „Das ist eine falsche Prioritätensetzung“, sagte Mücke im Ausschuss. Auf der Mozartstraße könne man gut mit dem Fahrrad fahren. Er findet es deshalb nicht sinnvoll, wenige Meter entfernt parallel einen Radweg zu bauen, während andere Straßen in der Stadt bisher nicht einmal Bürgersteige haben.

Mit seiner scharfen Kritik blieb Mücke jedoch allein. Andere Ausschussmitglieder begrüßten die Idee für den Radweg. „Ich würde empfehlen, mal früh um acht in die Mozartstraße zu gehen“, sagte Eva Oehmischen (Grüne). Und spielte damit auf die vielen Schüler an, die durch die Mozartstraße mit dem Fahrrad zum Lößnitzgymnasium fahren. An der Ecke zur Weintraubenstraße habe es schon zwei Unfälle gegeben.

Ein Radweg an dieser Stelle ist sinnvoll, befanden die meisten. Außerdem fiel der Vorschlag eines Zebrastreifens für die Weintraubenstraße. Doch vorerst werden das Visionen bleiben. Ob und wie schnell sie umgesetzt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sicher sagen.

Zwar hat der Ausschuss mit Ausnahme von Jan Mücke, der an seiner Kritik der falschen Prioritätensetzung festhielt, für die Planung gestimmt. Doch das heißt nicht, dass der Radweg nun sofort gebaut wird. In erster Linie geht es nämlich darum, Grundstücksansprüche zu klären. Die Planung des Radwegs ist da zunächst nur Mittel zum Zweck. Die Stadt will das Grundstück, auf dem sich der Krokofit-Parkplatz befindet, an die Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH (sbf) übertragen. Vorher aber möchte sich die Verwaltung öffentliche Wegflächen sichern. Es geht also zunächst nur darum, das Areal, auf dem der Radweg entlang führen könnte, zu bekommen.

Ob die Trasse dann wirklich gebaut wird, darüber muss in den Haushaltsverhandlungen abgestimmt werden. Und das könnte dauern, wie andere Bauvorhaben gezeigt haben. Etwa der Ausbau der Mittleren Bergstraße. Für den gab es zwar schon vor acht Jahren einen Beschluss. Bisher hat es die Straße allerdings nicht in den Haushaltsplan geschafft.

Hinzu kommt, dass der Radweg, sofern er gebaut wird, gerade mal eine Länge von rund 200 Metern hat. Doch das muss nicht so bleiben. Baubürgermeister Jörg Müller erklärte, dass es zunächst wichtig sei, Rechtssicherheit bei den Grundstücksverhältnissen zu schaffen. Dann könne man auch untersuchen, wie der Radweg sinnvoll weitergeführt werden kann.

