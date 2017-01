Radweg für die Dresdner Straße? Im Januar will die Stadt Freital ihr neues Radverkehrskonzept vorstellen – zumindest einen Teil davon.

So wie in Dresden wird auch über einen Radweg in der Freitaler Innenstadt diskutiert. © Symbolbild: André Wirsig

Werden auf der Dresdner Straße Streifen markiert, um das Radfahren an Freitals Hauptverkehrsstraße sicherer zu machen? Eine Antwort auf diese Frage könnte es im Januar geben. Wie das Rathaus jetzt mitteilte, soll dem Technischen Ausschuss des Stadtrates im Januar ein Teil des neuen Radwegekonzeptes vorgestellt werden. An diesem lässt die Stadt seit diesem Jahr arbeiten. „Die Gesamtkonzeption soll dann im Laufe des Jahres 2017 vorliegen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel.

In dem Teil, der schon im Januar vorgestellt werden kann, geht es vor allem um die Situation an der Dresdner Straße, dem Weißeritzradweg und der Umgehungsstraße. Das neue Radverkehrskonzept mache eine Bestandsaufnahme des aktuellen Netzes und bestehender Planungen zur Erweiterung oder Ergänzung des Netzes, so Weigel. Außerdem sind in dem Konzept mögliche neue Wege oder Lückenschlüsse von vorhandenen Wegen aufgeführt. Das Konzept dient somit als Arbeitspapier für Freitals Stadträte. Damit der Plan umgesetzt werden kann, müsste in den kommenden Jahren jeweils Geld für die entsprechenden Bauarbeiten eingeplant werden.

„Bestandteil der bisherigen Arbeit war auch eine Analyse des vorhandenen Netzes“, so Weigel. „Dabei wurden sämtliche Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern ausgewertet – beispielsweise hinsichtlich Verursachern, Schwere, Witterung und Ursache. Überdies wurde die Qualität der vorhandenen Strecken und Knoten detailliert untersucht.“ Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Rad sei eng eingebunden.

Die AG, ein Zusammenschluss von Radfahrenthusiasten in Freital, macht sich seit Langem für einen Radweg an der Dresdner Straße stark. Für sie ist dies die einzige mögliche alltagstaugliche und ganzjährig nutzbare Route durch Freital. Mit diesem Angebot könne man Freital wesentlich radverkehrsfreundlicher machen. Das Problem ist aber, dass die Dresdner Straße an einigen Stellen – auch durch nachträglich eingebaute Pflanzinseln zu eng ist. Eine Fahrspur für Autos und ein Radstreifen hätten keinen Platz. An anderen Stellen müssten Parkplätze geopfert werden.

