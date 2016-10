Radweg fehlt noch lange Nach einem tragischen Unfall ist die Radfahrerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Hätte ein Radweg sie retten können?

Die Markierungen der Polizei sind noch immer auf der Straße zwischen Coswig und Brockwitz zu sehen. Hier hat ein Autofahrer eine Radfahrerin erfasst. Autos, Laster und Radfahrer müssen sich die schmale Straße teilen. Seit Jahren wird ein Radweg gefordert. © Klaus-Dieter Brühl

Am Dienstagabend, fast zwei Wochen nach dem Unfall auf der Dresdner Straße, ist die 55-jährige Radfahrerin gestorben. Das hat die Polizei gestern mitgeteilt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall vom 21. September dauern laut einer Sprecherin noch an.

Die Radlerin war gegen 6.30 Uhr auf der Dresdner Straße in Richtung Coswig unterwegs und wurde in Höhe des Möbelmarktes von einem Audifahrer erfasst, der in dieselbe Richtung fuhr. Die Frau durchschlug die Frontscheibe und schleuderte auf den Asphalt. Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nun verstorben ist. Der 34-jährige Unfallverursacher hatte 2,5 Promille. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Frage, ob ein Radweg die Frau hätte retten können, kann niemand beantworten. Zumindest ist das Thema wieder aktueller geworden. Ein Anwohner und auch die Stadträtin Corona Knibbe-Lüders sprachen das Thema zur Stadtratssitzung an. Denn es sei nicht der erste Unfall auf dieser Strecke gewesen. Und der Radweg ist für das Stück Staatsstraße zwischen Coswig und Brockwitz schon seit Jahren im Gespräch. Nur passiert ist bisher nichts. Das sei eines der größeren Probleme, wie Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) zugibt. Seit sieben bis zehn Jahren würde darüber gesprochen werden, die Lösung verschiebe sich immer wieder. Man könne nicht warten, bis die S 84 weitergebaut wird.

Ersten Abschnitt 2018 abschließen

Allerdings kann die Stadt nicht viel tun, weil es sich um eine Staatsstraße handelt. Der Freistaat kann aber erst bauen, wenn Coswig die Industriestraße erneuert hat, wie Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), mitteilt. Die Stadt will den ersten Abschnitt 2018 abgeschlossen haben, den zweiten ein Jahr später. Zwei Abschnitte seien nötig, wegen der Anlieger im Gebiet und zum anderen müssen immer auch Umleitungsstrecken funktionieren, erklärt Stadtsprecherin Ulrike Tranberg. Immerhin wäre das vor Fertigstellung der S 84.

Trotzdem plant das Lasuv die Straße bereits. Man befinde sich laut Isabel Siebert in der Phase des Vorentwurfs, sodass bis zur Erlangung des Baurechts noch einige zeitaufwendige Arbeitsschritte bevorstehen. „Deren Abschluss kann nicht vor 2019 realistisch in Aussicht gestellt werden.“

So lange will die Stadt nicht warten. „Wir kämpfen um eine Zwischenlösung“, sagt Ordnungsamtschef Olaf Lier. Unabhängig von dem Unfall könne es so nicht noch Jahre bleiben. Denn die Fahrbahn müsse auf diesem Abschnitt sowieso saniert werden. In diesem Zusammenhang soll es auch eine Lösung für die Radfahrer geben. Die Straße war früher eine ganz normale Landstraße und wurde deshalb ohne Rad- und Fußweg geplant und gebaut, wie Lier erklärt. Erst später kamen das Autohaus, der Möbelmarkt und andere Geschäfte hinzu. Seitdem sind auch mehr Radfahrer und Fußgänger an der Straße unterwegs. Auch Schüler nutzen die Ortsverbindung. Von Brockwitz kommend gibt es bis zur Kurve am Ziegeleiweg einen gut ausgebauten, breiten und von der Fahrbahn getrennten Fuß- und Radweg. Dann müssten die Radler auf den Radweg an der Lockwitz fahren, der den Weg verlängert oder auf der Dresdner Straße bleiben, was kürzer, aber gefährlicher ist.

Ursprünglich war der Radweg schon für 2010 angekündigt. Die Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Lockwitz führten aber immer wieder zu Verzögerungen, eine Brücke musste zunächst verbreitert werden. Dann sollte bis spätestens 2015 gebaut werden, dann dieses Jahr. Geplant war ein beidseitiger Schutzstreifen für Radfahrer auf der Straße. Auf die Straßenseite des Möbelmarktes sollte außerdem ein durchgängiger Gehweg bis zum Ortseingang Coswig gebaut werden.

