Radweg durchs Polenztal gefordert Hohnstein will den Radtourismus entwickeln. Doch damit stößt die Stadt an Grenzen.

Ideal zum Radfahren, allerdings ist der Nationalpark-Abschnitt zwischen Pension Polenztal und der Waltersdorfer Mühle gesperrt. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Radfahrer sind in Hohnstein immer willkommen. Und die Stadt bemüht sich, noch bessere Bedingungen zu schaffen, um Radtouristen anzulocken. Denn die Einwohner, Gewerbetreibenden und Vermieter sind vom Tourismus abhängig. Ein gutes Radwegenetz sehen sie als eine Voraussetzung. Doch da liegt einiges im Argen, wie Walter Opitz von der AG Stadtbelebung kritisiert: „Es gibt einen Radweg im Polenztal. Doch zwischen der Pension Polenztal und der Waltersdorfer Mühle dürfen die Radler nicht fahren“, sagt Walter Opitz. Die Nationalparkverwaltung verweist mit einem Schild auf das Verbot.

Im Namen der Mitglieder der AG Stadtbelebung hat Opitz nun einen Brief an die Nationalparkverwaltung verfasst. In diesem fordert er die Freigabe des Polenztalwanderweges für Radfahrer in diesem Abschnitt. Seine Begründung klingt plausibel. Er beruft sich auf die drei Millionen Menschen, die jährlich den Nationalpark Sächsische Schweiz besuchen. „Von dieser positiven Entwicklung dürfen aber nicht nur die etablierten Tourismushochburgen profitieren, sondern auch die an den Randzonen liegenden Orte wie Hohnstein, Lohsdorf, Ehrenberg und Rathewalde“, so Walter Opitz. Für diese Orte sei eine innovative und internationale Entwicklung der touristischen Infrastruktur im Miteinander von Mensch und Natur von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Doch seiner Meinung nach werde eben diese Entwicklung ausgebremst.

Laut Nationalparkverwaltung darf eben jener Abschnitt des Radweges nicht befahren, sondern nur bewandert werden. Für Hohnsteins Radtouristen ist das ein großes Problem. Denn für sie ist damit die Anbindung an den Elbradweg gekappt. Die Radler über den Ziegenrücken zu schicken, ist zu gefährlich. Und im nächsten Jahr wird die Sense gebaut. Dann ist diese Straße auch dicht. „Eine andere Wegstrecke für Radfahrer gibt es nicht. Hier wäre der Polenztalwanderweg ein Kompromiss für eine sanfte Lösung“, schreibt Walter Opitz in seinem Brief. Eine Antwort der Nationalparkverwaltung steht noch aus.

