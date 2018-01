Radweg-Brücke noch dieses Jahr Die Pläne für das „Grüne Band“ an der Röder wurden jetzt bei einem Vorort-Termin präsentiert.

Grün ist das Ufer entlang der Röder mitten in Radeberg jetzt schon. Aber wirklich erlebbar? Nur abschnittweise. Ziel ist es, langfristig das Ufer des Radeberger Stadtflusses begehbar zu machen und Erlebnis- sowie Erholungsbereiche zu schaffen.

Reges Interesse an den Ideen für ein „Grünes Band“ in Radeberg: Die Pläne wurden am Wochenende vor Ort präsentiert und erläutert. Foto: Bernd Goldammer

Radeberg. Die kritischen Stimmen scheinen verstummt zu sein. „Eigentlich gab es fast nur positive Reaktionen“, freut sich Radebergs Bauamtschefin Uta Schellhorn. Die Rede ist vom „Grünen Band“, das sich ab diesem Jahr Schritt für Schritt entlang des Röderufers durch Radeberg schlängeln soll.

Ein erlebbares Flussufer, was bisher in Radeberg nur an einigen Stellen möglich ist. Irgendwann, so die Idee, könnte die Röder damit vom Hüttertal auf der einen, bis zum Seifersdorfer Tal im Ortsteil Liegau auf der anderen Seite begeh- und eben vor allem wirklich erlebbar sein.

Ein wichtiger erster Schritt soll in diesem Jahr dabei auf dem Areal der ehemaligen Druckerei an der Hauptstraße 61 gegangen werden. Hier soll die vorhandene Grünfläche aufgewertet werden und mit einer Fuß- und Radwegebrücke mit dem anderen Röderufer verbunden werden.

Auch der Bereich der beiden im Herbst abgerissenen Häuser August-Bebel-Straße 3 und 5 in der Kurve vorm Biertheater soll in den nächsten Monaten gestaltet werden. Hier soll ein kleiner Park wachsen. Mit Wegen, Ruhezonen, Spielflächen und vielleicht auch einem kleinen Strandbereich. Um den Abriss der beiden morschen Häuser hatte es einige Diskussionen gegeben, weil es auch Befürworter einer Sanierung gab. „Aber wie gesagt, davon war jetzt keine Rede mehr“, sagt die Bauamtschefin rückblickend.

Denn am Wochenende hatte die eigens ins Leben gerufene Stadtrats-Arbeitsgruppe „Grünes Radeberg“ alle Interessierten auf die Fläche eingeladen, um die Pläne vorzustellen – und auch, um weitere Ideen zu sammeln. „Und es sind durchaus interessante Vorschläge unterbreitet worden“, freut sich Uta Schellhorn. So ging es unter anderem um die Wiederbelebung früherer Wanderwege, die einst längs der Röder vorhanden waren, um konkrete Gestaltungsideen, wie zum Beispiel die Anlage eines Labyrinthes, aber auch um die Pflege der neuen Grünflächen.

So könnten beispielsweise die Schulen mit ins Boot geholt werden, lautete eine der Ideen. Über Schulprojekte bei den Pflanzarbeiten oder Pflegepartnerschaften könnten die Schüler einbezogen werden, hieß es zum Beispiel. „Wir werden jetzt alle Vorschläge aufarbeiten und dann schauen, was wir eventuell schon bei den diesjährigen Projekten umsetzen können oder eben dann in späteren Schritten“, so die Bauamtschefin. Zudem soll das Projekt insgesamt auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden, „damit die Radeberger weiter mitdiskutieren und sich aktiv einbringen können.“ Denn das Interesse ist da, wie sich am Wochenende deutlich zeigte.

